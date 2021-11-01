УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Росії виявили кілька епізодів двох нових штамів коронавірусу

1 листопада 2021, 11:11

Як говорить директор російського науково-дослідного інституту епідеміології Василь Акімкін, домінує, як і раніше, "дельта"-штам коронавірусу.

Легкі, лікар
У Росії виявили кілька епізодів двох нових штамів коронавірусу / Reuters

У Росії виявили три випадки штаму коронавірусу COVID-19, який медики позначили грецькими літерами "мю" і один - "лямбда". З такою заявою виступив директор Центрального науково-дослідного інституту епідеміології Росспоживнагляду Василь Акімкін, повідомляє портал "РІА Новості".

"Лямбда "у нас на території Російської Федерації при оновленні варіантів зустрічався всього лише один раз, а генний варіант "мю" — три рази", — сказав він.

За словами Акімкіна, штам "дельта", як і раніше, домінує як в Росії, так і в світі.

читайте такожЛікування від нового штаму коронавірусу Дельта + немає: лікар попередила українців

Нагадаємо, штам "Дельта" вперше виявили в Індії. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше визнала цей штам "викликає занепокоєння", оскільки він є більш заразним.

Разом з тим вакцини проти цього штаму, ймовірно, ефективний. Але епідеміологи в США стверджуючи, що вакциновані особи, інфіковані "дельтою", можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук зазначила, що штам "дельта" часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію − це незначні катаральні явища, пронос. Таких проявів під час перших хвиль коронавірусної інфекції майже не було.

viber
новини Росії Дельта коронавірус COVID-19
Зараз ви переглядаєте новину «У Росії виявили кілька епізодів двох нових штамів коронавірусу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Інфекціоніст назвала найбезпечнішу вакцину від коронавірусуІнфекціоніст назвала найбезпечнішу вакцину від коронавірусу "Які можуть бути претензії?": Повалій поскаржилася на цькування в Україні"Які можуть бути претензії?": Повалій поскаржилася на цькування в Україні Старомар'ївка під контролем України: комбриг ЗСУ розкрив деталі операціїСтаромар'ївка під контролем України: комбриг ЗСУ розкрив деталі операції Як прибрати неприємний запах з холодильника: побутовий лайфхак, який підірвав мережуЯк прибрати неприємний запах з холодильника: побутовий лайфхак, який підірвав мережу Вчені знайшли парадоксальну користь зеленого чаю в справі продовження життяВчені знайшли парадоксальну користь зеленого чаю в справі продовження життя
11:40

Без матері залишилося 11 дітей: коронавірус забрав життя вагітної жінки у Хмельницькому

11:40

Гороскоп на листопад-2021 для всіх знаків: Скорпіон стане улюбленцем фортуни, а Дівам буде несолодко

11:33

У Мінцифри пояснили, як правильно згенерувати ковід-сертифікати в "Дія" Відео

11:31

У Києві попередили про тритижневий жорсткий локдаун Відео

11:29

Магнітні бурі в листопаді 2021: розклад небезпечних для судин днів Відео

Реклама
11:29

Зірка Доктора Хауса здійснив камінг-аут і планує весілля з обранцем

11:28

Любовний гороскоп на тиждень 1-7 листопада: багатий шанувальник або обман другої половинки

11:15

Ударні безпілотники Bayraktar робитимуть в Україні - посол

11:11

У Росії виявили кілька епізодів двох нових штамів коронавірусу

10:57

У Києві для водіїв запровадили єдиний швидкісний режим: на яких вулицях не можна більше 50 Відео

10:48

Олексій Резніков подав у відставку

10:44

Місячний гороскоп на тиждень 1-7 листопада: приємний збіг обставин або удача у всіх починаннях Відео

10:42

"Почалося пекло": бійці ЗСУ розповіли, як зайшли в Старомар'ївку в "сірій зоні" Відео

10:29

Кисню в лікарнях вистачає, але купувати його стало складніше - лікар-інфекціоніст Відео

10:20

У страшній аварії під Кропивницьким загинули троє дітей: поверталися зі змагань

10:15

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

10:12

Скільки українці заплатять за світло в листопаді в опалювальний сезон - відповідь чиновників

10:04

Локдаун у Києві: Кличко попередив про рейди в транспорті та ТРЦ Відео

09:45

Каталися по підлозі й тягали за волосся: у Києві люди побилися в черзі на щеплення від COVID-19 Відео

09:39

Ціни на популярні овочі злетіли в Україні: виробники притримують до зими

Реклама
09:23

Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 листопада: борги, боротьба за гроші або неабияке везіння Відео

09:06

У транспорт - за COVID-сертифікатами: як Київ перейшов у "червону зону" карантину Відео

09:03

Гороскоп на 1 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: розчарування в близькому або кардинальні зміни Відео

09:02

"Боюся, що не покличе на побачення": Зарицька зізналася в почуттях до партнера на шоу Танці з зірками Відео

08:55

Чому вакцинація рятує життя: лікар навів немислиму статистику з власного досвіду

08:51

Як згенерувати Covid-сертифікат в додатку "Дія " і на порталі

08:45

Пропаганда проти вакцинації програє епідемії реальних смертей Погляд

08:44

COVID-хворих кидають напризволяще: лікар з Києва розкрила сумну картину Відео

08:43

Що змінюється з 1 листопада: нові ПДР і червона зона в Києві

08:22

Коронавірус в Україні 1 листопада: за добу кількість виявлених хворих знизилася до 14 тисяч Відео

08:03

MELOVIN нецензурно висловився в прямому ефірі "Танців з зірками" та пристрасно поцілував партнерку

07:49

Комаровський назвав головну помилку при лікуванні COVID-19 і дав важливу пораду Відео

07:33

Київ став "червоним": які обмеження діють з 1 листопада і кого торкнуться Відео

06:43

Листопад почнеться дощем, а закінчиться снігом: синоптик уточнив погоду в Україні на місяць Відео

06:28

Україна скоро може перетворитися на бразильські фавели Погляд

06:01

Наймодніші сумки зима 2022, в яких крізь холод і сніг можна гордо нести все своє життя Фото Відео

05:24

Заморозить і завалить снігом: українцям дали несподіваний прогноз до Нового року Відео

05:18

Данило Мокрик: У Киви конфіскують "жомовий" мільйон

05:02

День всіх святих 2021: традиції і заборони дня

04:22

Найсмачніший шоколадний кекс: рецепт за 5 хвилин Відео

Реклама
03:51

Відкрито новий вид предка людини

03:02

День ворожіння на кавовій гущі: топ-3 способи як її можна використовувати

02:41

"Оберіг від імпотенції": Леся Нікітюк в ультракороткій шкіряній сукні розохотила мережу

02:14

Розкрита страшна причина облисіння

01:55

Розпочніть свій день з користю: 5 корисних напоїв для сніданку

01:16

Новий Майдан чи капкан Кремля: астролог сказав, чи утримає Зеленський владу Відео

00:51

Прикмети на 1 листопада: що не можна робити в день Івана і як не потрапити в біду Відео

31 жовтня, неділя
23:51

В їх силу вірять багатії: названо речі, які повинні бути в кожному будинку Відео

23:15

На Україну налетить різке похолодання і прийде небезпечна погода Відео

22:56

У Росії заявили про готовність провести зустріч у нормандському форматі Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти