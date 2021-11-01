У Росії виявили кілька епізодів двох нових штамів коронавірусу

Як говорить директор російського науково-дослідного інституту епідеміології Василь Акімкін, домінує, як і раніше, "дельта"-штам коронавірусу.
У Росії виявили три випадки штаму коронавірусу COVID-19, який медики позначили грецькими літерами "мю" і один - "лямбда". З такою заявою виступив директор Центрального науково-дослідного інституту епідеміології Росспоживнагляду Василь Акімкін, повідомляє портал "РІА Новості".
"Лямбда "у нас на території Російської Федерації при оновленні варіантів зустрічався всього лише один раз, а генний варіант "мю" — три рази", — сказав він.
За словами Акімкіна, штам "дельта", як і раніше, домінує як в Росії, так і в світі.
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Нагадаємо, штам "Дельта" вперше виявили в Індії. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше визнала цей штам "викликає занепокоєння", оскільки він є більш заразним.
Разом з тим вакцини проти цього штаму, ймовірно, ефективний. Але епідеміологи в США стверджуючи, що вакциновані особи, інфіковані "дельтою", можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.
Лікар-пульмонолог Світлана Гук зазначила, що штам "дельта" часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію − це незначні катаральні явища, пронос. Таких проявів під час перших хвиль коронавірусної інфекції майже не було.