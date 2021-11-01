У Росії виявили кілька епізодів двох нових штамів коронавірусу / Reuters

У Росії виявили три випадки штаму коронавірусу COVID-19, який медики позначили грецькими літерами "мю" і один - "лямбда". З такою заявою виступив директор Центрального науково-дослідного інституту епідеміології Росспоживнагляду Василь Акімкін, повідомляє портал "РІА Новості".

"Лямбда "у нас на території Російської Федерації при оновленні варіантів зустрічався всього лише один раз, а генний варіант "мю" — три рази", — сказав він.

За словами Акімкіна, штам "дельта", як і раніше, домінує як в Росії, так і в світі.

читайте такожЛікування від нового штаму коронавірусу Дельта + немає: лікар попередила українців

Нагадаємо, штам "Дельта" вперше виявили в Індії. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше визнала цей штам "викликає занепокоєння", оскільки він є більш заразним.

Разом з тим вакцини проти цього штаму, ймовірно, ефективний. Але епідеміологи в США стверджуючи, що вакциновані особи, інфіковані "дельтою", можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.

Лікар-пульмонолог Світлана Гук зазначила, що штам "дельта" часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію − це незначні катаральні явища, пронос. Таких проявів під час перших хвиль коронавірусної інфекції майже не було.