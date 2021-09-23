УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

У Moderna спрогнозували, коли може закінчитися пандемія коронавірусу

23 сентября 2021, 13:09

Нарощування темпів виробництва вакцин дозволить зробити щеплення всім охочим.

Moderna
Допоможе в цьому виробництво вакцини / Reuters

Гендиректор компанії Moderna Стефан Бансель спрогнозував закінчення пандемії коронавірусу восени наступного року. Він вважає, що збільшення виробництва вакцин забезпечить необхідні поставки по всьому світу.

"Якщо дивитися на загальнопромислове розширення виробничих потужностей за останні шість місяців, то до середини наступного року має бути доступне достатню кількість доз, щоб кожен мешканець Землі міг зробити вакцинацію", – цитує слова Банселя Reuters.

Керівник Moderna переконаний, що щеплення невдовзі стане доступним навіть для немовлят.

"Ми опинимося в ситуації, схожій на ситуацію з грипом. Ви можете або зробити щеплення і добре перезимувати. Або не робити його і ризикувати захворіти. Можливо, навіть потрапити до лікарні", – підкреслив він.

На уточнювальне запитання, чи означає це повернення до нормального життя в другій половині наступного року, він сказав: "Відсьогодні – через рік, я вважаю".

Раніше у ВООЗ зазначали, що на невакцинованих проти коронавірусу припадає 99% госпіталізацій та летальних випадків через COVID-19 нового типу.

Коронавірус і карантин в Україні

  • З четверга, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла в "жовту" зону адаптивного карантину. Відсьогодні в країні почнуть діяти привілеї для вакцинованих громадян.
  • Українським школам у містах, які потрапили до жовтої зону карантину, заборонили працювати дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинації викладачів і навіть свідоме саботування кампанії з щеплення.
  • Крім цього в Україні вводять обов'язкову вакцинацію проти коронавірусної хвороби. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.
viber
вакцинація вакцинація від коронавірусу Moderna
Зараз ви переглядаєте новину «У Moderna спрогнозували, коли може закінчитися пандемія коронавірусу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Скандал на похоронах Полякова: дружина нардепа накинулася на СкороходСкандал на похоронах Полякова: дружина нардепа накинулася на Скороход Планам Путіна не судилося збутися: астролог розповів, що буде з Північним потоком-2Планам Путіна не судилося збутися: астролог розповів, що буде з Північним потоком-2 У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильнішеУ моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Найгірші аксесуари для жінок після 40 роківНайгірші аксесуари для жінок після 40 років Метадон в крові Полякова: експерт побачив нестикування і висунув несподівану версіюМетадон в крові Полякова: експерт побачив нестикування і висунув несподівану версію

Последние новости

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

Реклама
17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

Реклама
15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

Реклама
12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

11:41

У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх Видео

11:19

Поляков не був випадковим пасажиром: в МВС розкрили деталі розслідування смерті нардепа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять