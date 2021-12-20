Науковці назвали нетипову ознаку зараження Омікрон-штамом коронавірусу

Вчені назвали нетипову ознаку зараження Омікрон-штамом коронавірусу / Reuters

Науковці розповіли про новий нетиповий симптом штаму коронавірусу "Омікрон", який вже виявили в Україні.

Як пише Тһе Guardian, вчені дослідницької групи ZOE Covid Study говорять, що симптом під назвою "мозковий туман" може вказати, що пацієнт захворів саме Омікрон-штамом COVID-19.

"Мозковий туман" - термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги і ясності розуму.

Професор Тім Спектор, провідний науковий співробітник програми ZOE Covid Study заявив, що до кінця грудня "Омікрон" стане основним штамом.

Раніше експерти з Південної Африки, де вперше виявили новий штам коронавірусу, з'ясували, що симптоми зараження "Омікроном" - це першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі у м'язах і нічна пітливість.

Реклама

10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може негативно вплинути на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Людина, інфікована цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", - розповів Ляшко.

Вам може бути цікаво: