Вбивця штамів-мутантів: у США випробовують супервакцину від коронавірусу

У США випробовують панкоронавірусну вакцину SpFN / УНІАН

У США в Армійському дослідницькому інституті імені Уолтера Ріда проходить етап випробування на людях панкоронавірусної вакцини SpFN, яка може боротися з великою кількістю варіантів коронавірусу.

Розробники кажуть, що в разі успіху більше не буде необхідності в проведенні регулярної бустерної імунізації, пише Німецька хвиля.

Що відомо про супервакцину

SpFN є білковою вакциною. Її принцип дії аналогічний Novavax.

Американський панкоронавірусний препарат базується на феритині – ендогенній білковій молекулі, здатній накопичувати залізо. Вона згортається в 24-гранну кулю, схожу на футбольний м'яч. На кожну нову грань наноситься характерний шиповидний (спайковий) білок іншого варіанту коронавірусу, що робить вакцину універсальною, а також легко модифікується.

Після вакцинації SpFN починають вироблятися антитіла, які зв'язуються з цим білком таким чином, що вірус більше не може стикуватися зі своїм рецептором на клітинах і, відповідно, заражати людину.

Реклама

Разом з тим вакцинація активує Т-клітини, які в разі наявності інфекції розпізнають і вбивають інфіковані клітини, запобігаючи розмноженню вірусу. SpFN також містить підсилювач ALFQ, який негайно активізує імунну систему.

Нова вакцина вбиває штами-мутанти

Підкреслюється, що антитіла, що з'являються в результаті використання SpFN, також повинні бути здатні боротися зі штамом Омікрон. Після успішних випробувань на макаках вже були проведені дослідження першої фази і на людях.

"Вони повинні прокласти шлях для універсальної вакцини, яка захищає не тільки від поточних варіантів вірусу,але і від майбутніх. Ми хотіли б дочекатися отримання клінічних даних, перш ніж публікувати їх, але поки все йде саме так, як сподівалися", – пояснив один з розробників SpFN Кайвон Моджаррад.

Раніше директор Pfizer Альберт Бурла назвав терміни готовності вакцини проти штаму Омікрон. За його словами, вона буде готова до весни.

Читайте ще: