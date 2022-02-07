Вбивця штамів-мутантів: у США випробовують супервакцину від коронавірусу

SpFN є білковою вакциною. Її принцип дії аналогічний Novavax.
У США в Армійському дослідницькому інституті імені Уолтера Ріда проходить етап випробування на людях панкоронавірусної вакцини SpFN, яка може боротися з великою кількістю варіантів коронавірусу.
Розробники кажуть, що в разі успіху більше не буде необхідності в проведенні регулярної бустерної імунізації, пише Німецька хвиля.
Що відомо про супервакцину
SpFN є білковою вакциною. Її принцип дії аналогічний Novavax.
Американський панкоронавірусний препарат базується на феритині – ендогенній білковій молекулі, здатній накопичувати залізо. Вона згортається в 24-гранну кулю, схожу на футбольний м'яч. На кожну нову грань наноситься характерний шиповидний (спайковий) білок іншого варіанту коронавірусу, що робить вакцину універсальною, а також легко модифікується.
Після вакцинації SpFN починають вироблятися антитіла, які зв'язуються з цим білком таким чином, що вірус більше не може стикуватися зі своїм рецептором на клітинах і, відповідно, заражати людину.
Разом з тим вакцинація активує Т-клітини, які в разі наявності інфекції розпізнають і вбивають інфіковані клітини, запобігаючи розмноженню вірусу. SpFN також містить підсилювач ALFQ, який негайно активізує імунну систему.
Нова вакцина вбиває штами-мутанти
Підкреслюється, що антитіла, що з'являються в результаті використання SpFN, також повинні бути здатні боротися зі штамом Омікрон. Після успішних випробувань на макаках вже були проведені дослідження першої фази і на людях.
"Вони повинні прокласти шлях для універсальної вакцини, яка захищає не тільки від поточних варіантів вірусу,але і від майбутніх. Ми хотіли б дочекатися отримання клінічних даних, перш ніж публікувати їх, але поки все йде саме так, як сподівалися", – пояснив один з розробників SpFN Кайвон Моджаррад.
Раніше директор Pfizer Альберт Бурла назвав терміни готовності вакцини проти штаму Омікрон. За його словами, вона буде готова до весни.
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