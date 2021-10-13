Скільки зберігається імунітет у тих, хто перехворів на коронавірус - відповідь учених

Термін дії імунітету від коронавірусу / Фото Reuters

Вчені зі Швеції та Італії виявили, що у більшості тих, хто перехворів на COVID-19 імунітет зберігається до 15 місяців, повідомляє News Medical.

Автори зібрали 188 аналізів крові у 136 пацієнтів з коронавірусом, у яких захворювання супроводжувалося характерними симптомами і протікало в різній формі, від легкої до важкої.

В якості контрольної вибірки використовували плазму 108 осіб з підтвердженим негативним ПЛР-тестом.

Результати показали, що в перші шість місяців титри специфічних антитіл IgG у 94% пацієнтів досягли максимуму через 15-28 днів після появи симптомів, поступово зменшилися приблизно в чотири рази до кінця шостого місяця, а потім залишалися стабільними до 15 місяців.

Довше зберігався високий рівень антитіл у тих, хто перехворів на COVID-19 у важкій формі.

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Для порівняння вчені оцінили рівень специфічних IgG антитіл в плазмі вакцинованих. Виявилося, що через 14-35 днів після введення першої дози вакцини титри антитіл були аналогічні таким у перехворілих через шість місяців після зараження.

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Після другої дози вони відповідали максимальному рівню природної відповіді у одужуючих пацієнтів.

Крім основного штаму SARS-CoV-2, автори перевірили ефективність антитіл щодо бета -, гамма - і дельта-варіантів протягом до 15 місяців після зараження.

Було підтверджено, що нейтралізує активність антитіл, хоч і в меншій мірі, зберігається і для цих варіантів коронавірусу.

Підкреслюється, що для оцінки тривалого імунітету недостатньо того часу, протягом якого проводили дослідження, проте очевидно, що у більшості пацієнтів, які перенесли коронавірус, він зберігається до 15 місяців після зараження.

Нагадаємо, станом на ранок середи, 13 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 309 мешканців країни. У тому числі захворіли 1588 дітей і 288 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4901 особу; летальних випадків - 471 (добою раніше було 352); одужали - 6 462 особи.