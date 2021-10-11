Шпигуни Путіна вкрали у AstraZeneca формулу вакцини від коронавірусу - The Sun / Reuters

Шпигуни російського президента Володимира Путіна вкрали формулу вакцини від коронавірусу у Великобританії. Росія присвоїла формулу вакцини з Оксфорда AstraZeneca і використовувала її для створення власного препарату.

За заявою представників Служби безпеки Британії, вони володіють доказами, що один зі шпигунів російського лідера вкрав важливі дані, пише The Sun.

"Російський "Спутник" використовує технологію, аналогічну розробленій в Оксфорді вакцині", - передає The Sun.

Міністр внутрішніх справ Великобританії Деміан Хіндс сказав, що у світі існує державна діяльність, спрямована на промислове та економічне шпигунство.

Нагадаємо, раніше влада Великобританії заявила, що Росія і Іран намагалися вчинити крадіжки даних про розробки, які пов'язані з проблемою коронавірусу. Нібито хакери націлилися на вчених, а також на лікарів в університетах країни, які вивчають коронавірус.

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Російська вакцина від коронавірусу

Про реєстрацію вакцини Спутник V 11 серпня 2020 року заявив президент РФ Володимир Путін. Він також розповів, що одна з його доньок пройшла процедуру вакцинації цим препаратом.

Ефективність російської вакцини Спутник V від коронавірусу під час першого проміжного аналізу даних третьої фази досліджень склала 92%.