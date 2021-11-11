"З голим торсом громив обладнання": в Мережу виклали відео дебошу Саакашвілі в лікарні

Михайло Саакашвілі / УНІАН

Спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії оприлюднила в четвер відеокадри приїзду колишнього президента Міхеїла Саакашвілі в тюремну лікарню.

На кадрах видно, що Саакашвілі відмовляється вийти з реанімобіля і його силою витягують кілька охоронців. Вони, взявши його за ноги і за руки, несуть від вхідних дверей до ліфта, а потім по коридору в палату. Видно також, як Саакашвілі з голим торсом лається в палаті з двома чоловіками без лікарських халатів і щось скидає зі столу. Саакашвілі вимагає чоловіків вийти з палати і агресивно впритул підходить до одного з них. А потім ще б'є рукою по медичній апаратурі.

Міністр юстиції раті Брегадзе, спростував інформацію адвокатів, що охоронці нібито тягли Саакашвілі 30 метрів до дверей тюремної лікарні.

"Це відверта брехня, так як реанімобіль був зупинений біля дверей тюремної лікарні. Ув'язнений Саакашвілі не підкорився вимозі вийти з автомашини і в цей час завдав фізичну і словесну образу нашому співробітнику", - заявив чиновник.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Михайло Саакашвілі восени нелегально прибув до Грузії. Його заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких брала участь заснована ним партія.

Експрезидента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку. Там Саакашвілі оголосив голодування.

Далі - з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник "ЕНД+" Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.

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