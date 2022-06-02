Роскомнагляд блокує VPN-сервіси, зачищаючи Інтернет в Росії / / ua.depositphotos.com

У країні-агресорі, Росії, тамтешнє каральне відомство в цифровій сфері - Роскомнагляд- підтвердило блокування в межах РФ VPN-сервісів (в першу чергу ‒ Proton VPN і NordVPN).

Чиновники кажуть журналістам, що робота з обмеження програм, які допомагають долати блокування контенту, який Роскомнагляд назвав забороненим, здійснюються в рамках закону про "суверенний" Рунеті.

"Відповідно до закону "про зв'язок", засоби обходу блокувань протиправного контенту визнаються загрозою. Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування вживає заходів щодо обмеження роботи на території Росії VPN-сервісів, які порушують російське законодавство", — пояснили чиновники.

Вже вранці в четвер, 2 червня, місцеві інтернет-користувачі не змогли підключитися до сервісу Proton VPN. Про проблеми незабаром повідомляли і самі розробники. Вони припустили, що робота Proton обмежується місцевою владою та інтернет-провайдерами.

"Цілком ймовірно, що місцеві інтернет-провайдери і влада заважають VPN-з'єднанням, і в цьому випадку ми не зможемо вирішити такі проблеми. Деякі сервери можуть продовжувати працювати. Ми продовжуємо спроби обійти блокування. Спасибі за ваше терпіння і розуміння", — повідомив він.

читайте також"Вперед у минуле": Федоров закликав заблокувати в Росії Azure, Skype і GitHub

Блокування в Росії Instagram і Facebook

11 березня 2022 року, на сайті Роскомнагляду з'явилася інформація про те, що в Російській Федерації заблокували соціальну мережу Instagram.

Нібито чиновникам довелося піти на такий крок тому, що в соцмережі поширювалися заклики до вчинення насильства проти громадян Росії.

"У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, в тому числі військовослужбовців", – заявили російські окупанти.

До того соцмережа Facebook ввів санкції проти російських пропагандистів. У відповідь Росія заблокувала соцмережу.

Генпрокуратура РФ за погодженням з МЗС РФ визнала соціальну мережу Facebook "причетною до порушення прав і свобод громадян Російської Федерації".

Інші новини: