Президенту Франції Макрону дали ляпаса у Румунії: все сталося швидко

Макрону дали ляпаса у Румунії / Фото Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпас під час візиту до Румунії. Цей момент потрапив на відео.

Макрон підійшов до людей, які очікували за встановленим залізним парканом. У цей момент якийсь чоловік з натовпу вдарив президента по обличчю.

До Макрона одразу підбігли охоронці. Що було далі наразі невідомо.

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Нещодавно стало відомо про те, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають Україну 16 червня. Візит планувався за день до того, як Європейська комісія надасть висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Однак пізніше представник Шольца заявив, що він не підтверджує його поїздку в Україну.

Згодом перший радник посла Франції в Україні Бруно Коссанель заявив, що Макрон прибуде до Києва 15 червня. Однак через кілька годин після цього у посольстві спростували цю інформацію та заявили, що Макрон не приїде в Україну 15 червня. Також там зазначили, що Бруно Коссанель категорично заперечує приписаний йому коментар про можливий візит президента Макрона в Україну.

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