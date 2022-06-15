Президенту Франції Макрону дали ляпаса у Румунії: все сталося швидко

Після того, як Макрона вдарив чоловік, до президента одразу підбігла охорона.
Президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпас під час візиту до Румунії. Цей момент потрапив на відео.
Макрон підійшов до людей, які очікували за встановленим залізним парканом. У цей момент якийсь чоловік з натовпу вдарив президента по обличчю.
До Макрона одразу підбігли охоронці. Що було далі наразі невідомо.
читайте такожУкраїнцям доведеться продовжувати переговори з Росією: Макрон зробив неоднозначну заяву
Нещодавно стало відомо про те, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають Україну 16 червня. Візит планувався за день до того, як Європейська комісія надасть висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
Однак пізніше представник Шольца заявив, що він не підтверджує його поїздку в Україну.
Згодом перший радник посла Франції в Україні Бруно Коссанель заявив, що Макрон прибуде до Києва 15 червня. Однак через кілька годин після цього у посольстві спростували цю інформацію та заявили, що Макрон не приїде в Україну 15 червня. Також там зазначили, що Бруно Коссанель категорично заперечує приписаний йому коментар про можливий візит президента Макрона в Україну.
Інші новини:
- "Нікуди не зникне після війни": Боррель підтримав скандальний заклик Макрона
- Сталін завербував французьку еліту: Піонтковський пояснив, чому Макрон підіграє Путіну
- На Заході бояться перемоги України – Шольц, Макрон і Драгі тиснутимуть на Зеленського – Жданов