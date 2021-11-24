"Відходив" 15 хвилин: Путін розповів, як "нюхнув порошку" від коронавірусу

Володимир Путін випробував російський препарат / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що взяв участь у випробуваннях назальної вакцини від коронавірусу – вдихнув порошок, але нічого не відчув.

Російський лідер нагадав, що через 6 місяців після вакцинації у нього опустився рівень захисних титрів. Йому рекомендували ревакцинуватися, що він і зробив, пише "Інтерфакс".

"Спочатку зробив це у вигляді уколу, а на наступний день, після розмови з Денисом Юрійовичем (заступник голови Центру ім. Гамалеї). Він же сам, до речі кажучи, мені зробив і другу частину цієї процедури, а саме цей порошок назальної форми", - заявив Путін.

За його словами, ефекту після прийняття препарату ніякого не було.

читайте такожШпигуни Путіна вкрали у AstraZeneca формулу вакцини від коронавірусу - The Sun"П'ятнадцять хвилин я потім посидів, і все на цьому закінчилося. Ніяких відчуттів, чесно кажучи, У мене не було. Просто нічого", - поділився відчуттями Путін.

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Нагадаємо, Володимир Путін зробив щеплення від коронавірусу 23 березня, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков. Тоді він повідомив, що Кремль не поширюватиме фото - і відеокадри самої процедури.

Другу дозу вакцини президент РФ отримав 14 квітня , але так і не повідомив її назву.

Раніше повідомлялося, що президент РФ страждає хворобою, яка пов'язана з пам'яттю, психікою і ментальністю людини, заявив його однокурсник Юрій Швець. Він зазначив, до останнього часу вона вважалася невиліковною.

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