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"Потрібно бути реалістами": у Німеччині заявили, що світ не переможе коронавірус найближчими роками

12 грудня 2021, 10:40

Новий очільник Міністерства охорони здоров'я Німеччини закликав громадян бути реалістами.

У Німеччині заявили, що світ не переможе коронавірус найближчими роками / Фото Reuters

Найближчими роками людство не зможе повністю перемогти коронавірус, заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах. Він зазначив, що це пов'язано з постійними мутаціями COVID-19, проте вакцинація здатна забезпечити захист.

В інтерв'ю німецькому виданню Bild Лаутербах, який очолив відомство 8 грудня, закликав людей бути реалістами.

"Нам не вдасться повністю перемогти коронавірус в доступному для огляду майбутньому - чотири роки. Потрібно бути реалістами", - заявив Лаутербах.

За його словами, одна з причин - поява нових штамів SARS-CoV-2.

"Нові варіанти часто виникають у людей з імунодефіцитом, аутоімунними захворюваннями, онкологічними захворюваннями", — заявив міністр.

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Новий глава німецького МОЗ — лікар-епідеміолог і прихильник обов'язкової вакцинації. Він вважає, що завдяки добре організованій вакцинальній кампанії "навіть нові варіанти практично не нестимуть загрози" і інфекція не поширюватиметься далі.

Однак, за словами Лаутербаха, судячи з того, що відомо про новий Омікрон-штам, просто вакцинації без подальшого бустерного щеплення "ймовірно, буде недостатньо". У цьому питанні все залежатиме від того, чи будуть нові штами і як люди переноситимуть Омікрон.

Раніше мільярдер і філантроп, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що гостра фаза пандемії коронавірусу може закінчитися вже наступного року. Водночас Гейтс зізнався, що не очікував появи настільки заразного штаму, як Дельта, і не розраховував, що людей доведеться так довго вмовляти робити щеплення і носити маски.

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