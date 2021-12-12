"Потрібно бути реалістами": у Німеччині заявили, що світ не переможе коронавірус найближчими роками

Новий очільник Міністерства охорони здоров'я Німеччини закликав громадян бути реалістами.
Найближчими роками людство не зможе повністю перемогти коронавірус, заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах. Він зазначив, що це пов'язано з постійними мутаціями COVID-19, проте вакцинація здатна забезпечити захист.
В інтерв'ю німецькому виданню Bild Лаутербах, який очолив відомство 8 грудня, закликав людей бути реалістами.
"Нам не вдасться повністю перемогти коронавірус в доступному для огляду майбутньому - чотири роки. Потрібно бути реалістами", - заявив Лаутербах.
За його словами, одна з причин - поява нових штамів SARS-CoV-2.
"Нові варіанти часто виникають у людей з імунодефіцитом, аутоімунними захворюваннями, онкологічними захворюваннями", — заявив міністр.
Новий глава німецького МОЗ — лікар-епідеміолог і прихильник обов'язкової вакцинації. Він вважає, що завдяки добре організованій вакцинальній кампанії "навіть нові варіанти практично не нестимуть загрози" і інфекція не поширюватиметься далі.
Однак, за словами Лаутербаха, судячи з того, що відомо про новий Омікрон-штам, просто вакцинації без подальшого бустерного щеплення "ймовірно, буде недостатньо". У цьому питанні все залежатиме від того, чи будуть нові штами і як люди переноситимуть Омікрон.
Раніше мільярдер і філантроп, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що гостра фаза пандемії коронавірусу може закінчитися вже наступного року. Водночас Гейтс зізнався, що не очікував появи настільки заразного штаму, як Дельта, і не розраховував, що людей доведеться так довго вмовляти робити щеплення і носити маски.
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