Російські комуністи переконані, що Захід використовує порноіндустрію для "ідеологічної боротьби з Росією".

Російські комуністи звинуватили Захід у приниженні РФ через порно / Колаж фото ua.depositphotos.com

Псковські комуністи епічно заявили про те, що Захід нібито використовує всі методи для боротьби з Росією, навіть порно. Нібито через порноіндустрію здійснюється "ідеологічна боротьба з Росією". Такий висновок зробили в обласному відділенні КПРФ після оприлюднення статистики Pornhub за 2022 рік. Про це повідомляють російські пропагандисти.

"В інформаційну війну проти Росії кинуто всі сили. Захід не гидує жодними методами", - йдеться у повідомленні.

Їх обурило те, що українська рубрика цьогоріч обігнала російську. При цьому псковським комуністам не сподобалось те, що на жіночі ролі обирають росіянок, а на чоловічі - українців.

"Через свою продукцію "Pornhub" показує домінування над росіянами та над Росією. У всіх сюжетах – вони нас, а не ми їх. Не буде великим здивуванням, якщо навіть чорношкірим акторам заздалегідь даватимуть українське громадянство. У цій шаленій спразі принизити нашу велику країну, Захід готовий на все", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно CNN писало, що нещодавні вибухи на російських аеродромах стали особистою образою для російського диктатора Володимира Путіна. А все через те, що "бавовна розцвіла" в глибокому тилу РФ. Це може призвести до серйозної ескалації на війні, яку Путін розв'язав проти України.

Раніше оглядач The Guardin Саймон Тісдал заявляв, що російські окупаційні війська найближчим часом можуть вдарити по українській енергетичній інфраструктурі з усіх видів зброї, яка їм доступна. Окрім цього, глава Кремля Володимир Путін з великою ймовірністю може почати пробувати асиметричні та невоєнні методи.

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