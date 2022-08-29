Медведєв отримав ускладнення після інтимної операції/ Reuters

У заступника очільника Ради Безпеки РФ і колишнього російського президента Дмитра Медведєва проявилися нові проблеми зі здоров’ям через інтимну операцію, яку йому зробили рік тому.

Про це розповів телеграм-канал Generall SVR. Але зазначається, що серйозної загрози вони не несуть.

У Медведєва діагностували двосторонню гінекомастію. Ця хвороба означає збільшення розміру грудних залоз у чоловіків, яке відбувається за рахунок розростання залізистої тканини чи формування жирових відкладень у ділянці грудей.

Видео дня

"Призначено лікування, прогноз сприятливий. Недуга з'явилася на тлі алкоголізму та відмови від регулярного прийому прописаних препаратів після орхіектомії (операції з видалення одного з яєчок – ред.), проведеної минулого року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Медведєв зробив різкий випад на адресу Зеленського через переговори. Він заявив, що Росія нібито не зацікавлена в переговорах з Україною, так як лідер країни Володимир Зеленський "не викликає довіри".

Також повідомлялося, що Медведєв "наїхав" на Путіна. Президент Росії Володимир Путін нещодавно відправив заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва в окупований Луганськ. Після цього Медведєв начебто вирішив помститися Путіну за те, що той публічно познущався над ним.

Читайте також: