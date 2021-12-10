Коронавірус провокує у дітей небезпечне ускладнення: що потрібно знати батькам

Постковідний синдром і PIMS є основними передумовами для вакцинації / Фото Reuters

Діти хворіють на коронавірус відносно легко, але у деяких маленьких пацієнтів після хвороби проявляються серйозні наслідки. Зокрема, COVID-19 провокує виникнення запального мультисистемного синдрому (PIMS).

За словами експертів, менше 0,1% інфікованих коронавірусом малюків можуть серйозно постраждати від ускладнень, пише Reuters.

"Тривалий COVID вражає як дітей, так і дорослих", – кажуть фахівці.

У деяких дітей, які перехворіли на коронавірус, розвинулися симптоми астми або втрата слуху, а деякі малюки, які ходили, повернулися до повзання,

читайте також"Довгий" Сovid-19 у молодих і здорових: вчені виявили жахливі наслідки для всіх органівКрім того, американські центри контролю та профілактики захворювань (CDC) називають COVID-19 однією з 10 основних причин смерті серед дітей віком від 5 до 11 років.

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Запальний мультисистемний синдром (PIMS) зазвичай виникає через кілька тижнів після зараження коронавірусом. Він викликаний раптовим перевантаженням імунної системи, що викликає запалення в серці, легенях, нирках, головному мозку і органах шлунково-кишкового тракту. Хворі діти можуть провести в лікарні до двох тижнів, деяким з них потрібна інтенсивна терапія.

Згідно зі спостереженням лікарів, PIMS частіше вражає чорношкірих, латиноамериканських і азіатських дітей, хоча причини цього досі невідомі.

Медики підкреслюють, що захворювання може проявити себе лише через кілька місяців після зараження. При цьому діти страждають такими симптомами, як задишка, втома, біль у грудях, головний біль, тремор і запаморочення.

У CDC повідомили про близько шість тисяч випадків PIMS по всій країні, зокрема зафіксовано 52 смертельних результати. За оцінками Одрі Діонн з Бостонської дитячої лікарні, це приблизно - 3 смертельних випадки на 10 тисяч дітей.

"Постковідний синдром і PIMS є основними передумовами для вакцинації", - сказав Ліат Ашкеназі-Хоффнунг, який очолює клініку, в якій лікують дітей з коронавірусом і постковідним синдромом в дитячому медичному центрі Шнайдера в Ізраїлі.

Коронавірус у дітей

Поширена думка про те, що діти не вразливі перед коронавірусною хворобою є помилковим. COVID-19 однаково вражає і дорослих, і дітей. В останніх хвороба часто може проходити безсимптомно, однак при перших же ознаках коронавірусу батькам слід звернути на це увагу, заявила лікар Ігор Гайдук. За її словами, діти мають велику опірність інфекції, тому що у них "на 50% більше лейкоцитів".

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський прокоментував питання про те, чи дійсно необхідно прищеплювати дітей від коронавірусу.

За його словами, діти - це та категорія пацієнтів, які в основному хворіють легко, тобто виробляють невелику кількість антитіл, і саме вони є сприятливим середовищем для мутації вірусу.

"І якщо ми прищепимо дітей, то шанси на те, що вірус буде не так активно мутувати, однозначно збільшаться", - додав Комаровський.

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