Китай стрімко атакує коронавірус: де знову вирує інфекція

У КНР новий спалах коронавірусу / Reuters

У Китаї зафіксовано новий спалах зараження коронавірусом. Влада змушена піти на нові обмежувальні заходи.

Офіційна влада не виключає, що сплеск захворюваності COVID-19 стрімко пошириться по країні, йдеться в матеріалі CNN.

"Існує ризик того, що спалах пошириться ще далі", - цитується попередження влади.

Новий спалах COVID-19 в Китаї: що відомо

Вперше про спалах заговорили 16 жовтня. Хворобу знайшли у туристів з групи повністю вакцинованих літніх людей з Шанхаю, які подорожували по декількох північних регіонах. 106 випадків зараження були пов'язані з 13-ма туристичними групами.

Відзначається, що швидке поширення коронавірусу відбувається незважаючи на те, що близько 75% населення Китаю — або більше мільярда чоловік — повністю вакциновані від COVID-19.

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Де в Китаї знову вирує коронавірус

Майже в третині провінцій і регіонів країни, зокрема, у Внутрішній Монголії, Ганьсу, Нінся, Гуйчжоу і Пекіні, зафіксовано спалах захворюваності.

У Пекіні зареєстровано 14 підтверджених випадків зараження, 12 з яких виявили за останні три дні;

У місті Едзін-Ци у Внутрішній Монголії після виявлення 12 нових хворих всім місцевим жителям і туристам заборонили залишати свої будинки або номери в готелях;

У Ланьчжоу на вихідних оголосили про заходи щодо "припинення всієї туристичної діяльності" і переміщення гостей міста на карантин;

Кілька інших населених пунктів у Внутрішній Монголії і Ганьсу призупинили роботу всіх поїздів, автобусів і таксі;

Влада вимагає т мандрівників з регіонів високого і середнього ризику негативний тест на коронавірус і двотижневий моніторинг стану здоров'я.

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Нагадаємо, раніше в Китаї допустили, що вже в самому найближчому майбутньому світ чекає поява нового смертоносного вірусу Х. Як повідомляє портал DIP, вперше про нього висловився Керівник китайського центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Гао Фу.

Також він закликав жителів планети готуватися до нової пандемії вже зараз. під час свого виступу на міжнародному форумі науки і технологій зазначив, що характеристики нового вірусу нікому невідомі. На його думку, свій старт для поширення вірус може отримати в будь-якій країні світу.