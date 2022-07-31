Капітан атомного підводного човна РФ прийшов на парад до Путіна з бретелькою від ліфчика на голові

Капітан підводного човна "Вепр" прийшов на парад до Путіна з бретелькою від жіночого бюстгальтера на голові / paluba.media

Російський військовий, який брав участь у військово-морському параді РФ в Санкт-Петербурзі, зганьбився перед усіма. Він прийшов на парад зі шлейкою від жіночого бюстгальтера замість звичайної застібки для морського кашкета. Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Зазначається, що це був не звичайний моряк, а капітан першого рангу атомного підводного човна "Вепр".

"Дивіться не переплутайте, тому що це "друга армія світу", - посміялися у СтратКомі.

Повідомляється, що в параді брали участь понад 40 військових кораблів, катерів і підводних човнів. Навіть сам Путін вирішив прийти на парад та привітати моряків з Днем ВМФ.

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Раніше Главред повідомляв про те, що з Путіним стався дивний конфуз. Кремлівські пропагандисти поширили відео, на якому видно, як Путін намагається відмахнутись від комарів, які його атакували. При цьому він задіяв лише ліву руку, а права просто висіла. Навіть коли комар літав біля правого вуха, Путін відмахувався лівою.

Раніше відомий лікар Євген Комаровський заявив, що у Путіна може бути багато хвороб і навіть важкі. Він не виключив, що у російського диктатора може бути онкологія. Однак лікар не бачить таких хвороб, через які він міг би покинути "трон" у найближчі 4-5 років.

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