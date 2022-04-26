З "ПМР" люди масово тікають після нових вибухів: Придністров'я ризикує піти шляхом Донбасу

У "ПМР" прогриміли нові вибухи / mvdpmr.org

У вівторок вранці, 26 квітня, в контрольованій РФ маріонетковій "Придністровській молдавській республіці" у селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи.

Перший о 6:40, другий о 7:05, повідомляє "МВС Придністров'я".

Відомо, що з ладу виведені дві найпотужніші антени: одна – мегаваттная, друга – напівмегаваттная. Обидві ретранслювали радіо РФ.

/ mvdpmr.org

Окупанти почали погрожувати Україні

Зазначимо, що ватажок бойовик "ДНР" Денис Пушилін погрожує Україні "з урахуванням того, що відбувається в Придністров'ї".

Повідомляється, що Пушилін заявив, що "після виходу до кордонів Донецької області" потрібно починати "наступний етап операції з урахуванням того, що відбувається в Придністров'ї і обстрілів прикордонних з Україною областей РФ".

У ПМР заговорили про "терористичну загрозу"

Після серії вибухів у невизнаній "Придністровській молдавській республіці" ввели "червоний рівень терористичної небезпеки", повідомляє РІА Новості.

"Глава Придністров'я провів засідання Радбезу з питання "терористичних атак проти об'єктів інфраструктури та держустанов".

"Червоний рівень терористичної небезпеки" передбачає вжиття додаткових заходів щодо забезпечення безпеки, заявив лідер так званої "ПМР".

Влада невизнаної "республіки" заявила, що в Придністров'ї зафіксовано вже три теракти: проти будівлі МДБ, військової частини в селі Паркіни і вишки радіотелецентру.

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Вибухи в "ПМР" - реакція Кишинева

Президент Молдови Майя Санду 26 квітня скликала засідання Вищої Ради Безпеки щодо інцидентів у Придністров'ї.

Про це передомляє прес-служба Адміністрації президента Молдови.

Засідання відбудеться о 13:00, потім о 15: 00 Санду проведе брифінг для преси.

Що відбувається в Придністров'ї

Після повідомлень про вибухи в невизнаному Придністров'ї на виїзд на підконтрольну молдавському уряду територію утворилися автомобільні черги.

На КПП помітні незвичайні пробки на виїзді з території невизнаної республіки.

Придністровська пропаганда, однак, причиною назвала повернення людей додому після Великодніх свят.

Що відомо про плани РФ щодо Придністров'я

Раніше повідомлялося про те, що Росія має намір окупувати Донбас і південну частину України.

Заступник командувача Центрального військового округу РФ, якого цитують російські ЗМІ, заявив, що російська армія в ході "другого етапу спецоперації" повинна встановити "повний контроль над Донбасом", а це "дозволить створити сухопутний коридор до Криму і впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

А "контроль над півднем України дасть ЗС РФ ще один вихід в Придністров'ї, де відзначаються факти утиску російськомовного населення", заявив заступник командувача ЦВО.

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