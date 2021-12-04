Хитрий італієць з'явився на щеплення від коронавірусу з силіконовою рукою / Reuters

В італійському містечку Б'єлле винахідливий чоловік прийшов на вакцинацію від коронавірусу з силіконовою рукою. Але провести медиків йому не вдалося - підробку виявили перед уколом.

Як повідомляє The Guardian, 50-річний чоловік прийшов до центру вакцинації за щепленням. Але замість своєї руки хитрун підставив медикам силіконову.

Хоча підроблену руку було зроблено досить реалістично, медпрацівників щось насторожило. Вони оглянули руку і попросили чоловіка зняти сорочку. Коли задум провалився, порушник спробував умовити персонал "закрити на це очі". Попри це, медики повідомили про інцидент в поліцію.

"Швидкість і спритність медичного працівника зруйнували плани цієї людини, яка тепер повинна буде відповідати перед судом... Справа знаходиться на межі безглуздості, якби не той факт, що мова йде про вчинок величезної важливості... Це неприйнятно враховуючи жертви, які понесло італійське суспільство під час пандемії", — повідомили в спільній заяві глава регіонального уряду П'ємонту Альберто Чіріо і радник з питань охорони здоров'я в регіоні Луїджі Ікарді.

Зазначимо, напередодні інциденту Італія встановила суворі обмеження, що забороняють невакцинованим громадянам брати участь у соціальних, культурних і спортивних заходах.

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Згідно з рішенням уряду, з 6 грудня до 15 січня харчуватися в приміщенні ресторанів, ходити в кіно і відвідувати спортивні заходи зможуть тільки щеплені громадяни або ті, хто одужав від коронавірусу.

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