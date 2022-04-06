Гей-оргії, позашлюбні діти та нерухомість в Іспанії: що відомо про таємне життя Жириновського

Володимир Жириновський / УНІАН

Раніше в російській пресі неодноразово публікувалися розслідування про активи покійного лідера ЛДПР Володимира Жириновського і його сім'ї.

За твердженнями журналістів, Жириновський і його син Ігор Лебедєв фактично перетворили найстарішу з чотирьох представлених у парламенті партій на бізнес, пише Проект.

Партія - як бізнес-проект

Місце у федеральному списку ЛДПР на виборах до Держдуми для досвідчених депутатів може коштувати 100-200 млн рублів, місця для новачків оцінюються в Суми від 400 млн рублів, стверджують кілька джерел проекту в уряді і Держдумі.

Гігантські гроші, які отримує ЛДПР, йдуть родині і партнерам самого Жириновського, а головний у цій схемі – його син Ігор Лебедєв, – стверджують розслідувачі. Велику роль відіграє також колишня дружина політика Галина Лебедєва, на яку записано багато активів.

Чим володіє сім'я Жириновського

За даними Проекту, сім'ї та оточенню Жириновських належать 19 квартир в елітному селищі на Ніжинській вулиці в Москві.

Багато нерухомості в РФ і Іспанії належить баскетболістці московського Динамо надії Гришаєвої. У соцмережах родичі називають Гришаєву "невісткою" Жириновського, незважаючи на те, що Ігор Лебедєв не вказує її у своїй декларації як дружину.

В Іспанії оточенню Жириновського, за даними проекту, належать тризірковий готель на Ібіці Azuline Hotel-Apartamento Rosamar: ним також володіє Надія Гришаєва.

Azuline Hotel-Apartanento на Ібіці

Галина Лебедєва ймовірно також володіє готелем Acta Azul в Барселоні. На колишню дружину Жириновського зареєстрована компанія Spanish Destiny Invest SL, а вона, в свою чергу, управляє компанією Areir SA, що володіє будівлею готелю. Також Лебедєвій належать кілька офісних площ в центрі Барселони загальною площею 436 кв. м.

Готель Acta Azul в Барселоні

Відразу п'ять будинків і квартир у найближчого оточення Жириновського також є в іспанському Аліканте. Крім вілли у Лебедєвої є ще квартира в сусідньому Бенідормі площею 83 кв.м. і вартістю 200 тис. євро. Там же є нерухомість і у Гришаєвої. У 2016 році вона стала власницею трьох квартир загальною площею 178,7 кв.м і вартістю близько 551 тис. євро у висотці Santa Margarita на першій лінії біля моря.

Що відомо про дітей Жириновського

Особиста дача Жириновського знаходиться в підмосковному Дар'їні поруч з урядовими резиденціями Горки. Там Жириновському належать кілька ділянок загальним розміром трохи менше чотирьох футбольних полів.

Через дорогу від батька живе позашлюбний син Жириновського Олег Ейдельштейн: йому належать майже 30 соток з будівлями, а в оренді знаходяться ще шість. За підрахунками проекту, вартість резиденції самого Жириновського становить приблизно 1,1 млрд рублів, його сина – 127,6 млн рублів (відповідно $17 млн і $2 млн).

Вся виявлена Проектом нерухомість сім'ї Жириновського коштує 9,8 млрд рублів або $150 млн – це ціна 51 об'єкта нерухомості з урахуванням будівлі іспанського готелю.

Звинувачення в гомосексуалізмі

Жириновського неодноразово звинувачували в гомосексуалізмі. Він нерідко з'являвся в напівголому вигляді в компанії чоловіків і не приховував, що відвідував гей-клуби.

Раніше видання FLB публікувало копію заяви на ім'я прокурора Москви, в якому очевидець того, що сталося звинувачує Жириновського у викраденні і розбещенні неповнолітнього.

Жириновський, як пише заявник "викрав на моїх очах невідому мені дитину, силою затягнув вказану дитину в Мерседес-600 і, як згодом мені стало відомо, вчинив відносно його розпусні дії".

/ FLB

Крім того, також було опублікований лист громадянки Новак Валентини Іванівни, адресований депутату Держдуми В. Н. Іванову про нетрадиційну орієнтацію Жириновського.

"Кожен день Жириновський їздив в гей-клуб. Туди ходять голубі і привозив собі звідти хлопчиків по 3-4, бувало і по 10 хлопчиків. Щовечора не обходився без них. Ніхто з охорони і не приховував, що Жириновський – голубий", - говорилося в листі.

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25 березня 2022 року російський сенатор Олександр Пронюшкін повідомив, що в московській клініці помер Володимир Жириновський.

Пізніше в Міністерстві охорони Здоров'я Росії спростували смерть Жириновського. Там зазначили, що політик перебуває у критичному стані. А сенатор пронюшкін видалив свій пост в Telegram.

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