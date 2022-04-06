Гей-оргії, позашлюбні діти та нерухомість в Іспанії: що відомо про таємне життя Жириновського

Виявлена журналістами нерухомість сім'ї Жириновського коштує близько $150 млн – це ціна 51 об'єкта.
Раніше в російській пресі неодноразово публікувалися розслідування про активи покійного лідера ЛДПР Володимира Жириновського і його сім'ї.
За твердженнями журналістів, Жириновський і його син Ігор Лебедєв фактично перетворили найстарішу з чотирьох представлених у парламенті партій на бізнес, пише Проект.
Партія - як бізнес-проект
Місце у федеральному списку ЛДПР на виборах до Держдуми для досвідчених депутатів може коштувати 100-200 млн рублів, місця для новачків оцінюються в Суми від 400 млн рублів, стверджують кілька джерел проекту в уряді і Держдумі.
Гігантські гроші, які отримує ЛДПР, йдуть родині і партнерам самого Жириновського, а головний у цій схемі – його син Ігор Лебедєв, – стверджують розслідувачі. Велику роль відіграє також колишня дружина політика Галина Лебедєва, на яку записано багато активів.
Чим володіє сім'я Жириновського
За даними Проекту, сім'ї та оточенню Жириновських належать 19 квартир в елітному селищі на Ніжинській вулиці в Москві.
Багато нерухомості в РФ і Іспанії належить баскетболістці московського Динамо надії Гришаєвої. У соцмережах родичі називають Гришаєву "невісткою" Жириновського, незважаючи на те, що Ігор Лебедєв не вказує її у своїй декларації як дружину.
В Іспанії оточенню Жириновського, за даними проекту, належать тризірковий готель на Ібіці Azuline Hotel-Apartamento Rosamar: ним також володіє Надія Гришаєва.
Галина Лебедєва ймовірно також володіє готелем Acta Azul в Барселоні. На колишню дружину Жириновського зареєстрована компанія Spanish Destiny Invest SL, а вона, в свою чергу, управляє компанією Areir SA, що володіє будівлею готелю. Також Лебедєвій належать кілька офісних площ в центрі Барселони загальною площею 436 кв. м.
Відразу п'ять будинків і квартир у найближчого оточення Жириновського також є в іспанському Аліканте. Крім вілли у Лебедєвої є ще квартира в сусідньому Бенідормі площею 83 кв.м. і вартістю 200 тис. євро. Там же є нерухомість і у Гришаєвої. У 2016 році вона стала власницею трьох квартир загальною площею 178,7 кв.м і вартістю близько 551 тис. євро у висотці Santa Margarita на першій лінії біля моря.
Що відомо про дітей Жириновського
Особиста дача Жириновського знаходиться в підмосковному Дар'їні поруч з урядовими резиденціями Горки. Там Жириновському належать кілька ділянок загальним розміром трохи менше чотирьох футбольних полів.
Через дорогу від батька живе позашлюбний син Жириновського Олег Ейдельштейн: йому належать майже 30 соток з будівлями, а в оренді знаходяться ще шість. За підрахунками проекту, вартість резиденції самого Жириновського становить приблизно 1,1 млрд рублів, його сина – 127,6 млн рублів (відповідно $17 млн і $2 млн).
Вся виявлена Проектом нерухомість сім'ї Жириновського коштує 9,8 млрд рублів або $150 млн – це ціна 51 об'єкта нерухомості з урахуванням будівлі іспанського готелю.
Звинувачення в гомосексуалізмі
Жириновського неодноразово звинувачували в гомосексуалізмі. Він нерідко з'являвся в напівголому вигляді в компанії чоловіків і не приховував, що відвідував гей-клуби.
Раніше видання FLB публікувало копію заяви на ім'я прокурора Москви, в якому очевидець того, що сталося звинувачує Жириновського у викраденні і розбещенні неповнолітнього.
Жириновський, як пише заявник "викрав на моїх очах невідому мені дитину, силою затягнув вказану дитину в Мерседес-600 і, як згодом мені стало відомо, вчинив відносно його розпусні дії".
Крім того, також було опублікований лист громадянки Новак Валентини Іванівни, адресований депутату Держдуми В. Н. Іванову про нетрадиційну орієнтацію Жириновського.
"Кожен день Жириновський їздив в гей-клуб. Туди ходять голубі і привозив собі звідти хлопчиків по 3-4, бувало і по 10 хлопчиків. Щовечора не обходився без них. Ніхто з охорони і не приховував, що Жириновський – голубий", - говорилося в листі.
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25 березня 2022 року російський сенатор Олександр Пронюшкін повідомив, що в московській клініці помер Володимир Жириновський.
Пізніше в Міністерстві охорони Здоров'я Росії спростували смерть Жириновського. Там зазначили, що політик перебуває у критичному стані. А сенатор пронюшкін видалив свій пост в Telegram.
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