"Дешева рабсила не завадить": прем'єр Польщі висловився про наплив біженців з України

Заробітчани / УНІАН

До Києва 1 лютого приїхав прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький. В одному з інтерв'ю він заявив, що його країна готова до напливу біженців і трудових мігрантів з України.

Як пояснив прем'єрміністр в інтерв'ю виданню Лівий берег, на даному етапі ситуація з біженцями не розглядається як загроза.

При цьому він порівняв їх з трудовими мігрантами, які "як дешева робоча сила ніколи не завадять Польщі".

"Зараз ми не розглядаємо можливий наплив біженців з України як загрозу. Їх прийняття і надання допомоги при конфлікті ми розглядаємо як очевидне. Українці знають, що в Польщі вони завжди знайдуть притулок. А польські підприємці цінують українських працівників - очікуємо, що з року в рік буде потрібно ще більше рук. Постійні запевнення в підтримці суверенітету України - це звичайно добре, але дешева робоча сила ніколи не завадить", - сказав Моравецький.

Відзначимо, в Польща вже понад 300 тисяч громадян України мають посвідку на проживання. У більшості випадків вони відправляються туди на заробітки. Причому найчастіше українці мають намір залишитися там жити. У близько 84% українців є документи на тимчасове проживання на території Польської держави. Про це заявив прессекретар польського управління у справах іноземців Якуб Дудзяк.

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