"Безкоштовно не давали": колишній друг Путіна повідомив про його інтимні проблеми

Колишній друг Путіна розповів про його інтимні проблеми / скріншот

У диктатора Володимира Путіна до того, як він став президентом Росії, були дуже серйозні інтимні проблеми, повідомив російський банкір і ексдруг президента Росії Сергій Пугачов під час інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За його словами, Путіну безкоштовно "не давали". А після того, як він став президентом, йому тягали декого "мало не з підворіття".

"...як говорив мені один з його товаришів по службі, який і зараз займає дуже високе положення в Росії: "ти розумієш, у Володі була проблема, що йому безкоштовно не давали". Я прошу вибачення. І він говорив: "коли він вже вирвався на свободу, тобто став президентом, - просто як би його прорвало". І я знаю, хто, як і кого йому тягав...",- поділився співрозмовник.

Видео дня

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, аби зібрати нову армію.

Відзначити, успішні дії Збройних сил України на фронтах дуже сильно впливають на рішення президента РФ Володимира Путіна, повідомив колишній депутат Держдуми, юрист і правозахисник Марк Фейгін.

Читайте також: