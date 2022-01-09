Лікарі розповіли, які таблетки категорично заборонено ділити на частини

Які таблетки не можна ділити на частини-відповідь лікарів / ua.depositphotos.com

З'ясувалося, які таблетки категорично не можна ділити на частини через те, що запросто можна прогадати з дозуванням і нашкодити здоров'ю, а які - все ж не забороняється приймати частинами, пише Stolichki.

Якщо таблетка не призначена для поділу, її компоненти можуть бути розподілені нерівномірно. В такому випадку точне дозування визначити неможливо.

Деякі таблетки вкриті спеціальною захисною оболонкою, яка не дозволяє потрапляти діючій речовині в кров занадто швидко. Тоді ефект від прийому таблетки буде неправильним. Крім того, ліки можуть викликати небажану реакцію зі шлунковим соком.

Також при впливі світла і вологості залишені на наступний прийом частини таблетки можуть втратити свої властивості.

Які таблетки не можна ділити на частини:

таблетки без спеціальної рисочки для поділу на частини;

розсипчасті таблетки, які кришаться;

таблетки з різким смаком, що подразнюють слизову оболонку рота;

таблетки з декількома діючими компонентами;

протизаплідні засоби;

препарати для хіміотерапії;

протисудомні або судинозвужувальні засоби;

капсули з порошком або гелем.

Таблетки, які можна ділити, позначені спеціальними насічками, по ним їх можна розламати. У них має бути одна діюча речовина і не має бути жорсткої оболонки.

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