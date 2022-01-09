Лікарі розповіли, які таблетки категорично заборонено ділити на частини

Деякі таблетки покриті спеціальною захисною оболонкою, яка не дозволяє потрапляти діючій речовині в кров занадто швидко.
З'ясувалося, які таблетки категорично не можна ділити на частини через те, що запросто можна прогадати з дозуванням і нашкодити здоров'ю, а які - все ж не забороняється приймати частинами, пише Stolichki.
Якщо таблетка не призначена для поділу, її компоненти можуть бути розподілені нерівномірно. В такому випадку точне дозування визначити неможливо.
Деякі таблетки вкриті спеціальною захисною оболонкою, яка не дозволяє потрапляти діючій речовині в кров занадто швидко. Тоді ефект від прийому таблетки буде неправильним. Крім того, ліки можуть викликати небажану реакцію зі шлунковим соком.
Також при впливі світла і вологості залишені на наступний прийом частини таблетки можуть втратити свої властивості.
Які таблетки не можна ділити на частини:
- таблетки без спеціальної рисочки для поділу на частини;
- розсипчасті таблетки, які кришаться;
- таблетки з різким смаком, що подразнюють слизову оболонку рота;
- таблетки з декількома діючими компонентами;
- протизаплідні засоби;
- препарати для хіміотерапії;
- протисудомні або судинозвужувальні засоби;
- капсули з порошком або гелем.
Таблетки, які можна ділити, позначені спеціальними насічками, по ним їх можна розламати. У них має бути одна діюча речовина і не має бути жорсткої оболонки.
Раніше Главред писав про те, що в Україні вирішили взяти під контроль обіг антибіотиків в країні. З 2022 року в країні вже може не бути вільного продажу антимікробних препаратів. Продавати будуть продавати тільки за електронним рецептом. Нововведення можуть запрацювати вже з 1 квітня.
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