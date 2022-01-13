Скільки часу люди витрачають на гаджети: відповідь фахівців

Скільки часу люди витрачають на гаджети / УНІАН

Компанія App Annie проаналізувала звички власників смартфонів і з'ясувала, що в минулому році люди користувалися гаджетами довше, ніж будь-коли, йдеться в звіті.

У середньому люди витрачали на смартфони по 4,8 години на день. Тобто, близько третини їх вільного часу, що на 30% більше роком раніше. Також вони занурювалися в гаджети під час виконання своєї роботи і розваг.

Таким чином, минулого року на 5% збільшилася кількість завантажень мобільних додатків. А витрати користувачів на це зросли на 19%.

Крім того, експерти відзначають, що в поточному році можуть збільшитися і витрати на рекламу. Очікується, що вони досягнуть 350 мільярдів доларів, в той час, як в минулому збільшилися на 23% і склали 295 мільярдів доларів.

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Відзначимо, App Annie вивчає ринок мобільних технологій. Дана оцінка проводилася серед власників Android-смартфонів на десяти великих ринках.

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