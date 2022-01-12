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Медики виявили симптом Омікрону, який раніше не помічали

12 січня 2022, 02:43

Медики вважають, що чхання частіше, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки у людей, які були вакциновані.

Омікрон
Нові симптоми штаму коронавірусу Омікрон / УНІАН

Новий штам коронавірусу Омікрон вже виявили в 114 країнах. Вперше про нього заговорили в кінці листопада, але тільки зараз вчені назвали симптом, який раніше не помічали, повідомляє Express.

За даними вчених, одним з найбільш поширених симптомів є чхання. При цьому вони відзначили, що до появи вакцинації з таким симптомом не стикалися.

Медики вважають, що чхання частіше, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки у людей, які були вакциновані.

"Цікаво, що наші дані показують, що люди, які були вакциновані, а потім отримали позитивний результат на COVID-19, частіше повідомляли про чхання як про симптом у порівнянні з тими, хто не робив щеплення", - заявили вчені.

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Експерти також не виявили великої різниці в симптомах Дельти і Омікрона. Тільки 50% людей відчувають три класичні симптоми: лихоманку, кашель та втрату нюху або смаку.

При цьому втрата нюху і смаку стала набагато менш поширеною - раніше в 2021 році вона входила до десятки основних симптомів, а тепер займає 17-е місце, і тільки кожна п'ята людина відчуває її.

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