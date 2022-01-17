Водохреща-2022: кому категорично не можна занурюватися в ополонку та як не захворіти

Кому не можна купатися на Водохреща / Facebook.com

Скоро українці відзначатимуть Водохреща. У цей день за традицією в люди купаються в крижаній воді в спеціально відведених місцях, але такі процедури дозволені далеко не всім.

Як правильно занурюватися в крижану воду, щоб не захворіти і кому така процедура категорично заборонена.

Фахівці МОЗ нагадують, що купання в крижаній воді без підготовки не зможе зміцнити і загартувати організм. Така процедура може нашкодити, якщо людина раптово вирішує зануритися в ополонку.

Підготовку до купання в крижаній воді потрібно починати заздалегідь і поступово знижувати температуру води. Зазвичай люди практикують холодний душ і обливання, а тривалість процедур і температуру змінюють поступово.

Як правильно занурюватися в крижану воду

Перед зануренням в крижану воду потрібно обов'язково зробити розминку. Стрибати з розбігу не рекомендується – спочатку потрібно намочити обличчя, груди, живіт і спину, а після цього можна зануритися по шию.

З головою пірнати також не варто – це може привести до різкого переохолодження організму. У холодній воді не можна перебувати довго, достатньо 3-5 секунд.

Люди, які роками практикують моржування і регулярно загартовуються, можуть поплавати довше – 1,5-2 хвилини.

Після купання мокрий одяг потрібно зняти якомога швидше і енергійно розтертися рушником, а потім швидко одягнутися в суху і теплий одяг.

Підбирайте просторий одяг, яка легко і швидко надівається, без гудзиків і шнурівок.

Як поводитися після купання

Прислухайтеся до свого організму, так як реакція на холод у кожної людини індивідуальна. Вона залежить від віку, статі, фізичної підготовки та загального стану здоров'я.

Різка зміна температури може викликати запаморочення і непритомність, блювоту і шум у вухах, спазми коронарних артерій, аритмію, зупинку серця і судоми. Такі прояви можуть бути навіть у найздоровіших людей.

Важливі правила про купання

Перед зануренням в крижану воду не можна вживати алкоголь і курити. Алкоголь розширює периферичні судини і це призводить до збільшення тепловіддачі. А куріння порушує кровообіг і збільшує охолодження.

Перед купанням в крижаній воді обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем, так як ця процедура може спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Кому категорично не можна купатися на Водохреща

Людям із захворюваннями носоглотки, придаткових пазух, середнього отиту

При захворюваннях серцево-судинної системи

При хворобах центральної нервової системи і після важких травм черепа

При захворюваннях периферичної нервової системи

При цукровому діабеті і тиреотоксикозі

При глаукомі і кон'юнктивітах

Людям з хворобами органів дихання

При захворюваннях сечостатевої системи

При захворюваннях шлунково-кишкового тракту

При шкірних і венеричних захворюваннях

При наявності великих післяопікових рубців

Також не слід занурюватися в ополонку вагітним жінкам і дітям до 6 років. Діти більш старшого віку можуть купатися тільки під наглядом дорослих.

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