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Комаровський розповів, із якими ознаками ГРВІ слід негайно бігти до лікаря

16 січня 2022, 19:50

Педіатр неодноразово заявляв, що ні в якому разі не можна при гострій респіраторній інфекції призначати антибактеріальні препарати.

Євген Комаровський
Євген Комаровський висловився про симптоми ГРВІ / скріншот з відео

Відомий доктор Євген Комаровський розповів, які ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції є обов'язковим приводом для звернення до лікаря.

За словами лікаря в Instagram, відсутність поліпшень на четвертий день ГРВІ і температура тіла вище норми на сьомий день хвороби - це однозначні приводи для зустрічі з лікарем.

Педіатр неодноразово заявляв, що ні в якому разі не можна при гострій респіраторній інфекції призначати антибактеріальні препарати. Так робили і продовжують робити багато лікарів.

"Немає жодної вірусної хвороби, в протоколи лікування яких входять антибіотики", - запевняє Комаровський.

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Помилкова теорія говорить, що під час боротьби з вірусною інфекцією організм ослаблений, що може привести до ускладнень, викликаних бактеріями.

"Якщо ми призначаємо антибіотик, то запалення легень все одно виникає, але тільки через бактерії, що вціліли після антибіотика, який ми призначили", - запевняє лікар.

За його словами, призначення антибіотиків при вірусних інфекціях не тільки не зменшує, а в 4-10 разів збільшує ймовірність бактеріальних ускладнень.

Раніше Главред писав про те, що український лікар Євген Комаровський спростував головні міфи про те, скільки води потрібно пити на день.

Думки про норму води в день в наукових і медичних колах дуже неоднозначні. Чоловікам найчастіше радять випивати 3-3, 5 літри води на день, а жінкам – 2,5 літра.

При цьому в поняття рідини входить все, що людина вживає в день: вода, чай, кава, супи. При цьому немає наукових робіт і досліджень, які б доводили той факт, що рекомендована норма рідини на добу добре впливає на стан здоров'я.

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здоров'я ГРВІ Євген Комаровский
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