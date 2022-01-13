Як і коли зважуватися, аби дізнатися правильну вагу

Як і коли правильно зважуватися / Фото з відкритих джерел

Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова розповіла в Instagram, як і коли правильно зважуватися.

Голяка або в одязі?

Обов'язково зважуйтеся без одягу, це стосується навіть й нижньої білизни. Це допоможе уникнути неточностей.

До або після туалету?

Наповнені сечовий міхур і кишківник можуть дати похибку до 500 грамів ваги. Тому, перш ніж зважуватися, треба сходити в туалет.

Вранці або ввечері зважуватися?

Найкращим часом для зважування є ранок - той момент, коли ви тільки що прокинулися. Щоб більш точно зрозуміти свою вагу, рекомендую вам зважуватися весь час в один і той же час.

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Як часто потрібно зважуватися?

Частота зважування залежить від мети, яку ви собі поставили. Якщо ви просто підтримуєте вагу, то зважуватися рекомендується один – два рази на тиждень. Якщо ви знижуєте вагу, то рекомендую вам вставати на ваги протягом усього процесу схуднення!

Чи потрібно враховувати менструальний цикл?

У кожної жінки процес менструації відбувається індивідуально. У деяких набрякає все тіло через затримку води в організмі. У ці періоди зважуватися не варто, почекайте закінчення періоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомий лікар-дієтолог Перрос-Гірек Паскаль Гурдон розповіла, скільки солодкого людям можна їсти на добу (і уникати при цьому зайвої ваги)

Дієтолог розкрила простий секрет, як і коли можна їсти солодке і не товстіти. За словами медика, щоб не переїсти солодощів, рекомендується не замінювати ними цілий прийом їжі, а також не їсти десерти між прийомами їжі.

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