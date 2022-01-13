Як і коли зважуватися, аби дізнатися правильну вагу

Обов'язково зважуйтеся без одягу, це стосується навіть нижньої білизни. Це допоможе уникнути неточності.
Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова розповіла в Instagram, як і коли правильно зважуватися.
Голяка або в одязі?
Обов'язково зважуйтеся без одягу, це стосується навіть й нижньої білизни. Це допоможе уникнути неточностей.
До або після туалету?
Наповнені сечовий міхур і кишківник можуть дати похибку до 500 грамів ваги. Тому, перш ніж зважуватися, треба сходити в туалет.
Вранці або ввечері зважуватися?
Найкращим часом для зважування є ранок - той момент, коли ви тільки що прокинулися. Щоб більш точно зрозуміти свою вагу, рекомендую вам зважуватися весь час в один і той же час.
Як часто потрібно зважуватися?
Частота зважування залежить від мети, яку ви собі поставили. Якщо ви просто підтримуєте вагу, то зважуватися рекомендується один – два рази на тиждень. Якщо ви знижуєте вагу, то рекомендую вам вставати на ваги протягом усього процесу схуднення!
Чи потрібно враховувати менструальний цикл?
У кожної жінки процес менструації відбувається індивідуально. У деяких набрякає все тіло через затримку води в організмі. У ці періоди зважуватися не варто, почекайте закінчення періоду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомий лікар-дієтолог Перрос-Гірек Паскаль Гурдон розповіла, скільки солодкого людям можна їсти на добу (і уникати при цьому зайвої ваги)
Дієтолог розкрила простий секрет, як і коли можна їсти солодке і не товстіти. За словами медика, щоб не переїсти солодощів, рекомендується не замінювати ними цілий прийом їжі, а також не їсти десерти між прийомами їжі.
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