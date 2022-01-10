Загрожує ожирінням: які напої не можна давати маленьким дітям

Маленьким дітям заборонено давати соки-лікарі / ua.depositphotos.com

Лікарі вважають, що маленьким дітям категорично заборонено давати соки, адже їхнє вживання у раннобму дитячому віці може призвести до ризику виникнення ожиріння, повідомляє портал Journal of Nutrition.

Як відзначають дослідники, вживання фруктових соків у віці до одного року може дуже небезпечним для дитячого здоров'я.

У дослідженні взяли участь майже 5000 американських жінок, і спостереження тривали близько 7 років. Автори дослідження повідомили в 25% випадків матері вводили соки в прикорм дітям до досягнення 6 місяців, а 74% - до 12 місяців.

"Раннє введення соку було пов'язане з більш високим споживанням цукру в дитинстві, споживанням будь-яких газованих напоїв і більш низьким споживанням води, при цьому загальне споживання напоїв залишалося постійним", - відзначають вчені.

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Також вони відзначають, що маркери нижчого соціально-економічного статусу тісно пов'язані з більш раннім введенням соку, що в свою чергу, пов'язано зі споживанням солодких напоїв в дитинстві, які потенційно замінюють воду.

Споживання фруктових соків в ранньому дитинстві викликає жагу до інших солодких та газованих напоїв у більш старшому дитячому віці. А регулярне вживання цих напоїв сильно впливає на формування дитячого організму.

У таких дітей набагато частіше виникає прихильність до солодких напоїв, порушується баланс цукру в крові і це швидко призводить до діабету і ожиріння.

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