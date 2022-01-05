Чого категорично не можна робити при переохолодженні - відповідь Комаровського

Комаровський розповів, що потрібно робити при переохолодженні / скріншот з відео

Відомий лікар Євген Комаровський на своєму YouTube-каналі повідав, що можна робити в разі переохолодження, а чого категорично не можна.

Що не можна робити в разі переохолодження:

Не треба розтиратися;

Не треба вживати алкогольні напої.

Лікар звернув увагу на те, що алкоголь викликає розширення судин і створює ілюзію тепла. Тому що до розширених судинах шкіри йде приплив крові. Але коли судини шкіри розширюються і там активізується кровообіг, то активізується втрата тепла.

Що потрібно зробити при переохолодженні

Якщо ви прийшли додому і сильно замерзли, то перше, що слід негайно зробити в такому випадку - це зняти з себе все мокре і холодне. Потрібно переодягнутися в сухе і максимально тепле.

При цьому дуже важливо не намагатися зігріватися гарячим душем і водою, тому що шкіра на холоді втрачає чутливість, і ви можете потім отримати опік і не відчути дійсно дуже гаряче. Тому зігріватися потрібно теплим.

"Надіти теплу піжаму і залізти під ковдру до коханої теплої людини - найкращий спосіб реагувати на загальне переохолодження", - зазначив Комаровський.

Реклама

Раніше Главред писав про те, що Євген Комаровський дав поради батькам, як зробити комфортним політ на літаку для малюків.

Читайте також: