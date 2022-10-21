'ЗСУ 'відкобзонять' усіх росіян за 18 днів': Арестович оцінив загрозу вторгнення з боку Білорусі

Арестович оцінив загрозу наступу з Білорусі в напрямку Волині / коллаж УНИАН

Російська окупаційна армія зазнає розгрому, якщо все-таки наважиться піти у наступ з боку Білорусі в напрямку Волині. Українські захисники будуть щодня нищити по 500 окупантів, у результаті чого бойові дії завершаться через 18 днів. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович під час ефіру на каналі "Фейгін LIVE".

Так, Арестович підтвердив тезу про те, що росіяни, аби перерізати постачання Києва західною зброєю, можуть піти у наступ не у бік столиці, а на західні області України. Йдеться про близько 9 тисяч військовослужбовців.

Радник Офісу президента нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення на Київ йшли близько 40 тисяч окупантів. Проте Збройні сили України вправно знищили та змусили тікати усіх російських військових. При цьому це були не просто мобілізовані, а так би мовити "професійна армія".

Як зазначив Арестович, наразі українські військові знищують по 500 окупантів на день, тому для ліквідації 9 тисяч росіян знадобиться 18 днів.

"Буде приблизно 500 убитих на день. Ну, 18 днів це все протриває, якщо що. Все. Йому (Путіну, – Главред) не страшно (що буде по 500 убитих на день, – Главред), так і нам не страшно – ось, у чому річ. Нам навіть весело десь до якоїсь степені. У крайньому випадку, там люб’язна до неможливості тероборона вже потирає рученьки і чекає з нетерпінням, не кажучи вже про кадрові частини", - розповів він.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Проте їхньою ціллю буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю та Україною, щоб перерізати шляхи, якими, на їхню думку, у нашу державу постачається зброя від західних партнерів.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що ризик вторгнення з Білорусі у найближчі місяці залишається низьким. Адже російські окупанти не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Вторгнення з Білорусі для окупаційних військ буде дуже складним, їхній наступ можуть загальмувати Прип'ятські болота на півночі нашої держави.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

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