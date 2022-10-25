УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

"Визволителі" розстріляли авто з дітьми на Херсонщині: загинув 14-річний хлопець

25 жовтня 2022, 16:01

Внаслідок російського обстрілу підліток загинув на місці, а 5-річна дівчинка втратила палець руки.

оккпанты расстреляли авто
Загарбники обстріляли автомобіль з мешканцями Олешок / Колаж Reuters, Евгеній Рищук

Російські окупаційні війська продовжують коїти звірства проти мирного населення України. Так, загарбники обстріляли автомобіль з мешканцями Олешок у Херсонській області. Від ворожих куль загинув дорослий чоловік та 14-річний хлопець, а 5-річна дитина отримала осколкове поранення. Про це повідомив олешківський міський голова Євген Рищук у Facebook.

"Асвабадітєлі відчувають, що підгорає і дуже нервують. Саме тому стріляють у всіх, хто на їхню думку несе їм загрозу. Вчора (24 жовтня - Главред) в Олешківській ТГ нелюди розстріляли машину з жителями Олешок (не зупинилися на вимогу окупантів)", - пише Рищук.

За його словами, від отриманих поранень загинули двоє мешканців Олешок – батько та син. 14-річний хлопець помер на місці, а його батько – на операційному столі.

"Дівчинка 5 років з ампутацією пальця кисті жива", - поінформував мер міста.

При цьому, як підкреслив Рищук, російські пропагандисти заявили, що нібито було ліквідовано ДРГ.

Нагадаємо, раніше у Куп'янському районі Харківської області було виявлено тіла 20 осіб, які загинули в результаті обстрілу російських окупантів. Загиблі були знайдені в обстріляній колоні автомобілів, де знаходилися цивільні.

Окрім того, російські військові з літака обстріляли колону цивільних авто в Херсонській області. За словами очевидців, люди почули звук літака в повітрі і побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. В результаті обстрілу сталося пряме попадання невстановленого снаряда, ймовірно, ракети, в мікроавтобус, де загинули щонайменше п'ять осіб і п'ятеро отримали поранення.

Більше новин про звірства росіян:

війна в Україні Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:26

Коридор затемнень 25 жовтня - 8 листопада 2022: кому зі знаків зодіаку не пощастить найбільше

16:19

Неугодні скрізь: з фінського "Голосу" вигнали учасницю через російський паспорт

16:02

Седокова клянчить у Меладзе пісню українського гурту

16:01

"Визволителі" розстріляли авто з дітьми на Херсонщині: загинув 14-річний хлопець

15:59

Як почистити лоток для порошку пральної машини: 4 найкращі способи, про які знають не всі

Реклама
15:47

"Чечня, Татарстан та інші суб’єкти стануть вільними": Данілов пояснив, як Путін наближає розпад РФВідео

15:43

Не пощастило, не зрослося: 5 жіночих імен, які приносять нещастя

15:41

Зеленський розкрив плани щодо Криму: Україна поверне півострів і туди прийде ЄвросоюзВідео

15:25

Кіркоров відповів Наргіз, яка заматюкалася на його адресу

15:13

Провали окупантів в Україні підривають режим Путіна – ПономарьовВідео

15:11

Максим Галкін підготувався до смерті Алли Пугачової: "На мені особлива відповідальність"

15:11

Кадиров кровожерливо захотів знищувати українські міста: Данилов жорстко відповів

14:52

"Нехай віддадуть свою землю Путіну": Данілов розніс адептів "угоди" з Росією на ЗаходіВідео

14:46

Долітався: ЗСУ ліквідували заступника командира вертолітного полку РФВідео

14:04

Автор пісень Лободи судиться з російським пропагандистським каналом

13:51

Новим прем’єрміністром Британії офіційно став Ріші Сунак: як це вплине на підтримку УкраїниВідео

13:32

Пригожин відкрито критикує Путіна за провали на війні, його вплив зростає - WP

13:31

До фронту не доїхав: окупант з Туви "самоліквідувався" по дорозі в УкраїнуВідео

13:05

Загинув захисник України, який піднімав український прапор над островом ЗміїнийВідео

13:00

"Фатальний період": астролог спрогнозувала, коли РФ може застосувати хімічну зброюВідео

Реклама
12:49

Екс-дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова оголила тендітні плечики у відкритій сукні

12:31

Гороскоп Таро на листопад: Терезам - погані новини, Скорпіонам - виконання бажання, Стрільцям - радістьВідео

12:09

Ракети вбили його рано вранці: в лавах ЗСУ загинув 24-річний боєць і зірка автогонок

12:05

Штайнмаєр звернувся з посланням до українців і німців

11:52

Що ви побачили першим: тест по картинці визначить справжній характер

11:27

"Металіст" підтримає молодіжну академію в Чернівцях завдяки партнерству з Favbet, - гендиректор

11:26

Нащадок останнього гетьмана та 1+1 запускають новий проєкт для боротьби з російською дезінформацієюВідео

11:21

Рожеве волосся, талія в шкіряному корсеті: Мадонна знову розбурхала фанатівФото

11:06

Червоний манікюр невимовної краси: 8 дивовижних варіантів на осінь 2022

10:59

У Зеленського запропонували обміняти президента Мотор Січі Богуслаєва на українських полоненихВідео

10:32

У США хочуть видати Україні нові системи ППО - ReutersВідео

10:16

У ДТП загинув популярний американський комедійний актор

10:16

Вибух біля відділення ФСБ: у Мелітополі "бавовна" біля бізнес-центру гауляйтераФотоВідео

10:05

Випробування ядерної зброї в РФ провалилися: ЗМІ з'ясували плани КремляВідео

10:02

Гороскоп на сьогодні 25 жовтня 2022: Тільцям - розчарування, Терезам - зміни, Козерогам - обман

09:48

Легендарний співак Андреа Бочеллі забрав собі пса Джека, який оглух від вибухів у Куп'янськуВідео

09:46

Встиг повоювати один день: на Донбасі знищили "добровольця" з російської глушиниВідео

09:45

Ведучий "Холостяка" збирається усиновити дитинуВідео

09:19

Іран може передати Росії новий вид дронів Meraj-521Відео

09:05

"Москвичам буде набагато цікавіше": ексдепутат Держдуми спрогнозував "бавовну" у РФВідео

Реклама
08:56

Як пропагандиста Красовського вигнали з Гестапо за жорстокістьПогляд

08:35

Застрелили через двері: з'явилися деталі страти окупантами РФ відомого диригента в ХерсоніВідео

08:27

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув з офіційним візитом в Україну

08:06

ЗСУ вдарили у розташування "кадирівців" на Херсонщині: 60 загарбників поранені, близько 40 загинули

07:57

Вбивці українців: імена навідників ракет РФ на будинки та цивільні об'єктиВідео

07:11

В Україні підірвався на міні окупант-сапер, який раніше "відзначився" в Чечні, Югославії та Сирії

06:34

Пригожин створює структуру, яка може загрожувати владі Путіна - ISW

06:23

Столицю Росії можуть перенести в Нижній Новгород або ЄкатеринбургПогляд

05:36

Путін підписав собі і Росії смертний вирок: астролог назвав дату початку кінця

05:20

Аджика, від якої слинки потечуть: найпростіший рецепт неймовірної закускиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осінь
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти