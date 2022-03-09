Під Черніговом окупанти обстріляли людей, є загинули та поранені

Біля Чернігова окупанти обстріляли людей, є загиблі / фото скрін

Біля Чернігова окупанти обстріляли людей, які йшли пішим маршрутом з міста, є загиблі та поранені.

Голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус підтвердив Суспільному інформацію про обстріл людей поблизу Чернігова.

Відомо, що люди йшли пішим маршрутом з міста і в результаті обстрілів є загиблі і поранені.

Інформацію про загиблих оприлюднили мер Корюківки Ратан Ахмедов і мер міни Геннадій Примаков.

Як повідомив Примакова, є загибла дівчина з Міни. Також чотири людини з Мени з пораненнями, які не загрожують життю, зараз перебувають в лікарні. Ще є загиблі з Сновська та Корюківки.

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