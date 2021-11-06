Мешканців Рівного змії атакують у ванних через каналізацію

Жителів Рівного змії атакують жителів у ванних через каналізацію / скріншот з відео

У Рівному місцеві жителі скаржаться на змій, які проникають в їх ванні через каналізацію. Відеозаписи інциденту були опубліковані в мережі.

Наприклад, один з жителів Рівного, виявив у своїй ванній кімнаті змію, яка вилазила з системи зливу і переливу.

У ролику можна побачити, як змія застрягла в отворі сітки-клапана і не могла вибратися. Господар будинку акуратно відкручував гвинт на ванній, щоб дістати звідти плазуни.

Крім того, нещодавно мешканка Рівного виявила змію на проспекті Миру біля будинку №4.

читайте такожІвано-Франківщину атакують змії: за добу постраждали троє дітей, вони в реанімації

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Рівненській області в селі Грабунь на жінку накинулася гадюка. Селянка в лісі збирала ягоди, і в якийсь момент відчула біль.

Вже з розпухлою ногою, страшним головним болем і нудотою її терміново госпіталізували.

Жінка одразу звернулася до медиків. Її забрали в лікарню, але стан вже був середньої тяжкості. Зараз пацієнтці краще, вона оговтується від пережитого.