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В Україні кількість жертв коронавірусу перевалила за 93 тисячі

19 грудня 2021, 08:09

За минулу добу від наслідків COVID-19 в Україні померли 176 осіб.

коронавірус
Коронавірус в Україні послабив хватку / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 3602 осіб, з них - 390 дітей і 49 медпрацівників. Водночас до лікарні госпіталізовано 2129 осіб.

Як повідомили у МОЗ, за добу 18 грудня в Україні від наслідків коронавірусу померли 176 осіб. Водночас за останні 24 години одужали 6866 осіб.

За весь час пандемії в країні:

  • захворіло - 3 608 151 особа;
  • одужало - 3 331 865 осіб;
  • летальних випадків - 93 105;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 492 954.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

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  • м. Київ – 374;
  • Вінницька область – 145;
  • Волинська область – 142;
  • Дніпропетровська область – 236;
  • Донецька область – 124;
  • Житомирська область – 191;
  • Закарпатська область – 115;
  • Запорізька область – 165;
  • Івано-Франківська область – 134;
  • Київська область – 274;
  • Кіровоградська область – 99;
  • Луганська область – 9;
  • Львівська область – 221;
  • Миколаївська область – 105;
  • Одеська область – 163;
  • Полтавська область – 139;
  • Рівненська область – 119;
  • Сумська область – 114;
  • Тернопільська область – 160;
  • Харківська область – 92;
  • Херсонська область – 26;
  • Хмельницька область – 183;
  • Черкаська область – 93;
  • Чернівецька область – 91;
  • Чернігівська область – 88.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Людина, інфікована цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати в лікуванні", - розповів Ляшко.

Дивіться сюжет про те, чому в Україні так багато смертей від коронавірусу:

З понеділка, 6 грудня, в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнулися правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов у "жовту" зону карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) збереглися.

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