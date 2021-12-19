В Україні кількість жертв коронавірусу перевалила за 93 тисячі

Коронавірус в Україні послабив хватку / Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 3602 осіб, з них - 390 дітей і 49 медпрацівників. Водночас до лікарні госпіталізовано 2129 осіб.

Як повідомили у МОЗ, за добу 18 грудня в Україні від наслідків коронавірусу померли 176 осіб. Водночас за останні 24 години одужали 6866 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 3 608 151 особа;

одужало - 3 331 865 осіб;

летальних випадків - 93 105;

проведено ПЛР-тестувань - 16 492 954.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

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м. Київ – 374;

Вінницька область – 145;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 236;

Донецька область – 124;

Житомирська область – 191;

Закарпатська область – 115;

Запорізька область – 165;

Івано-Франківська область – 134;

Київська область – 274;

Кіровоградська область – 99;

Луганська область – 9;

Львівська область – 221;

Миколаївська область – 105;

Одеська область – 163;

Полтавська область – 139;

Рівненська область – 119;

Сумська область – 114;

Тернопільська область – 160;

Харківська область – 92;

Херсонська область – 26;

Хмельницька область – 183;

Черкаська область – 93;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 88.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Людина, інфікована цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати в лікуванні", - розповів Ляшко.

Дивіться сюжет про те, чому в Україні так багато смертей від коронавірусу:

З понеділка, 6 грудня, в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнулися правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов у "жовту" зону карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) збереглися.

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