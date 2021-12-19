В Україні кількість жертв коронавірусу перевалила за 93 тисячі

За минулу добу від наслідків COVID-19 в Україні померли 176 осіб.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 3602 осіб, з них - 390 дітей і 49 медпрацівників. Водночас до лікарні госпіталізовано 2129 осіб.
Як повідомили у МОЗ, за добу 18 грудня в Україні від наслідків коронавірусу померли 176 осіб. Водночас за останні 24 години одужали 6866 осіб.
За весь час пандемії в країні:
- захворіло - 3 608 151 особа;
- одужало - 3 331 865 осіб;
- летальних випадків - 93 105;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 492 954.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ – 374;
- Вінницька область – 145;
- Волинська область – 142;
- Дніпропетровська область – 236;
- Донецька область – 124;
- Житомирська область – 191;
- Закарпатська область – 115;
- Запорізька область – 165;
- Івано-Франківська область – 134;
- Київська область – 274;
- Кіровоградська область – 99;
- Луганська область – 9;
- Львівська область – 221;
- Миколаївська область – 105;
- Одеська область – 163;
- Полтавська область – 139;
- Рівненська область – 119;
- Сумська область – 114;
- Тернопільська область – 160;
- Харківська область – 92;
- Херсонська область – 26;
- Хмельницька область – 183;
- Черкаська область – 93;
- Чернівецька область – 91;
- Чернігівська область – 88.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.
18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Людина, інфікована цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати в лікуванні", - розповів Ляшко.
Дивіться сюжет про те, чому в Україні так багато смертей від коронавірусу:
З понеділка, 6 грудня, в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнулися правил карантину в "жовтій" зоні.
З 7 грудня Київ перейшов у "жовту" зону карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) збереглися.
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