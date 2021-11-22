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"Усе коту під хвіст": лікарка розповіла, чим загрожує відмова від другого щеплення проти COVID-19

22 листопада 2021, 04:47

Якщо людина не хворіла на коронавірус й отримала тільки першу дозу вакцини, рівень антитіл стрімко падає орієнтовно за місяць.

коронавірус, кішка
Лікар розповіла, чим загрожує відмова від другого щеплення проти коронавірусу / Фото pixabay.com

Відмова від другого щеплення від коронавірусу може мати непередбачувані наслідки, заявила кандидат медичних наук, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ імені П.Шупика Тетяна Бондаренко.

У коментарі OBOZREVATEL Бондаренко розповіла, що якщо людина пропустила другу дозу, то ефект від першої "утилізується" вже через місяць, і ризики тяжкого перебігу захворювання і летального результату зростають.

"Якщо ми не будемо підтримувати рівень антитіл, відповідно, вакцина спрацювала марно. Все, що витратила держава – коту під хвіст", – заявила вона.

Як пояснила медик, якщо людина не хворіла на коронавірус й отримала тільки першу дозу вакцини, рівень антитіл стрімко падає орієнтовно за місяць.

"Після першої дози антитіла виробилися, але через якийсь час вони утилізуються і виводяться з організму. Рівень імуноглобулінів G в середньому починає зменшуватися через 3-4 тижні. У когось вони можуть затримуватися, у когось виводяться трохи швидше. Все залежить від імунної системи, від фагоцитозу, від систем організму, але в середньому це місяць", - пояснила лікар.

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У цьому контексті вона підкреслила: якщо людина не встигла зробити другу дозу вчасно, її необхідно зробити якомога швидше.

"Нехай це буде з невеликою відстрочкою, але друга доза обов'язково повинна бути. Найкраще зробити другу дозу якомога швидше після закінчення терміну. Якщо людина "прокинулася" через два місяці, через три, нехай все одно вводить другу дозу", – порадила лікар.

Бондаренко також звернула увагу на те, що якщо людина отримала першу дозу і через пів року зіткнувся з коронавірусною інфекцією, то ймовірніше у неї буде такий же ризик, як у нещепленої.

"Якщо вона зіткнеться через місяць або два, можливо, якийсь захист ще й буде. Але прогнозувати ніхто не зможе. Це ворожіння на кавовій гущі", - підсумувала лікарка.

Раніше повідомлялося, що найбезпечнішою вакциною від коронавірусу для вагітних є Pfizer. Вона була протестована повною мірою, сказав головний санітарний лікар України і заступник голови МОЗ Ігор Кузін.

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