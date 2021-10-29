У Львові перемогла коронавірус 91-річна жінка зі 100% ураженням легень: що її врятувало

Перші кілька днів пані Софія лікувалася вдома / скріншот

У Львові від коронавірусу одужала 91-річна Софія Голдак. У жінки виявили 100%-ве ураження легенів. Пенсіонерка пролежала під кисневою маскою в лікарні 10 днів. Потім ще місяць перебувала вдома з кисневим концентратором.

Тиждень тому жінка одужала повністю та зняла кисневий концентратор. Софія Голдак каже, що видужати їй допомогла вакцинація та власний оптимізм. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Допомогли вакцина і оптимізм

Під час хвороби жінкою опікувалася її онучка. Вона розповіла, що бабці в один вечір стало дуже погано, її трусило. Згодом рідні поміряли їй температуру. На очах вона почала підійматися до 39.

Перші дні жінка лікувалася вдома, а потім її відвезли в лікарню. Внучка Марта була поруч з бабусею весь час. А заодно і санітаркою для всієї палати. Після 10 днів лікування в лікарні Софію Голдак виписали додому. Там вона продовжувала лікуватися ще місяць, поки повністю не поправилася.

Пенсіонерка була повністю вакцинована. Але, згадує, коли йшла на щеплення, серйозних надій на вакцину у неї не було. Зараз жінка впевнена, що вакцина допомогла їй одужати.

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Завідувачка одного з інфекційних відділень Наталія Ралець каже – вакциновані, зокрема й літні люди, хворіють украй рідко. Та й перебіг недуги мають геть інший.

Окрім вакцинації, є ще ціла низка чинників, які можуть упливати на легке одужання – як швидко після появи симптомів звернулися до лікарів, чи мали якісь супутні захворювання.