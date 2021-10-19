На краще фантазії не вистачило: влада Харкова осоромилася подарунком незрячим паралімпійцям

Деякі спортсмени ледь не розплакалися / соцмережі

Харківські чиновники подарували незрячим українським паралімпійцям книги про місто і квитки в зоопарк.

Як повідомила чемпіонка Паралімпійських ігор в Токіо Марина Литовченко в Facebook, про книги шрифтом Брайля ніхто і не подумав.

"Паралімпійцям, у яких відсутній зір, подарували звичайну книгу про Харків і квитки в зоопарк", - написала Литовченко.

Спортсменка зазначила, що вони також зустрілися з в.о. голови Харківської ОДА Олександром Скакуном та головою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко, які вручили їм квіти та Power Bank.

Тим часом, після конфузу в мерії Харкова заявили про розгляд з "книжковими подарунками". І підкреслили, що виплатили кожному учаснику Паралімпіади по 200 тис.грн.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо