На краще фантазії не вистачило: влада Харкова осоромилася подарунком незрячим паралімпійцям

Деякі спортсмени ледь не розплакалися від такої подяки за представлення міста на Параліпіаді.
Харківські чиновники подарували незрячим українським паралімпійцям книги про місто і квитки в зоопарк.
Як повідомила чемпіонка Паралімпійських ігор в Токіо Марина Литовченко в Facebook, про книги шрифтом Брайля ніхто і не подумав.
"Паралімпійцям, у яких відсутній зір, подарували звичайну книгу про Харків і квитки в зоопарк", - написала Литовченко.
Спортсменка зазначила, що вони також зустрілися з в.о. голови Харківської ОДА Олександром Скакуном та головою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко, які вручили їм квіти та Power Bank.
Тим часом, після конфузу в мерії Харкова заявили про розгляд з "книжковими подарунками". І підкреслили, що виплатили кожному учаснику Паралімпіади по 200 тис.грн.
Україна на Паралімпійських іграх у Токіо
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.
- Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту. У скарбничці "синьо-жовтих" вже 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових.
- Україна посідає п'яте місце в медальному заліку.
Автор: Уляна Виноградова