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"Вареник з бринзою": Вірастюк вульгарно прокоментував пікантне фото дівчини і потрапив у скандал

29 грудня 2021, 10:06

Нардеп у соцмережах обговорював інтимну фотографію дівчини і викликав обурення користувачів. Від нього зажадали вибачень. Але, схоже, каятися він не збирається.

Василь Вірастюк
Василь Вірастюк потрапив у скандал через коментар у Facebook / Фото facebook.com/vasyl.virastyuk

Володар титулу Найсильніша людина світу 2004 року, український спортсмен, актор і нардеп від Слуги народу Василь Вірастюк потрапив у скандал через свій коментар під пікантним фото з дівчиною.

Тренер Андрій Стригун опублікував у Facebook фотографію дівчини, яка підтягує ноги до голови. При цьому можна побачити зону бікіні.

Вірастюк прокоментував фотографію словами "вареник з бринзою", що має "смак оселедця".

Зараз публікацію Стригуна вже видалено із соцмережі, проте її поширила низка ЗМІ й Telegram-каналів.

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Фото, яке не залишило байдужим Василя Вірастюка
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Коментар Вірастюка викликав шквал обурень. Зокрема, колишній народний обранець Ігор Мосійчук вважає, що українці повинні вимагати вибачень від нардепа.

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"Друзі, у кожного з нас є матері, дочки, сестри, дружини. І Вася ... образив всіх українських жінок. Потрібно змусити щонайменше вибачатися", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Вірастюк відреагував на скандал, опублікувавши у Facebook такий запис:

"Спеціально створив пост, де кожен бажаючий може написати будь-який коментар з побажаннями: як мені жити, чи правильно дихаю, з ким мені дружити, які пости писати".

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Користувачі відреагували на це так:

"Робіть гідні державні справи - тоді будете мати коментарі, які не потрібно буде видаляти".

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"Василю, треба вміти сприймати критику і вже тим більше в тому положенні, в якому зараз перебуваєте. А визнавати помилки і виправляти їх - це доля справжніх чоловіків. Все буде добре".

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Пізніше скандал отримав продовження. Вірастюк прокоментував чергове фото оголеної дівчини на сторінці у Андрія Стригуна.

"Краще не писати. Тут деяких поставили підслуховувати, а вони підглядають", - написав нардеп.

"Все, що ви тут напишете, може і буде використано проти вас", - додав він.

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Як повідомляв Главред, раніше Василь Вірастюк показався публіці в образі супергероя. На фото він постав у масці капітана Америки. Таким чином він хотів довести, що депутати не всесильні.

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