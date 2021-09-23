"Вакцина може не спрацювати": Комаровський назвав найгірший час для щеплення від коронавірусу

Комаровський розповів, коли не варто вакцинуватися від COVID-19 / скріншот youtube.com/c/eokomarovskiy

У деяких випадках краще не робити щеплення від COVID-19. З такою заявою виступив лікар-педіатр Євген Комаровський.

Як розповів медик в ефірі телеканалу "Україна 24", якщо у людини є хронічне захворювання, то його треба прищеплювати в першу чергу. Але є винятки.

Читайте также"Це треба робити з самого початку хвороби": лікар розповіла, як лікувати коронавірус вдома"Це гострий період інфекційної хвороби, високий рівень інтерферону в крові - вакцина може не спрацювати. Далі, імуносупресивна терапія, тобто ти зараз отримуєш препарати, які пригнічують імунітет, це, як правило, хіміотерапія при деяких онкозахворюваннях, і алергічна реакція на один з компонентів вакцини, причому це не просто алергічна реакція, а анафілаксія, непереносимість", – сказав медик.

За його словами, людина повинна знати, коли у неї гострий період інфекційної хвороби. А люди з серйозними патологіями або алергією повинні носити з собою бейдж або брелок із зазначенням групи крові, на що є алергія і яким захворюванням людина страждає.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з'явилися інноваційні ліки прямої дії на коронавірус. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, препарати вже направлені в регіони. Йдеться про 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab).