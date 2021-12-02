У ВООЗ розповіли, чому світ атакують нові небезпечні штами коронавірусу

Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреіесус закликав країни повністю фінансувати ініціативу ACT Accelerator щодо доступу до нових засобів лікування коронавірусу.
У Всесвітній організації охорони здоров'я пов'язують появу нових все більш небезпечних штамів коронавірусу COVID-19 з низьким рівнем вакцинації та тестування. Про це з посиланням на генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреиесуса повідомляє прес-служба організації.
"У глобальному масштабі у нас утворилася токсична суміш із слабкого охоплення вакцинацією і дуже низького рівня тестування-рецепт для появи нових, більш небезпечних варіантів (коронавірусу − Главред)",- сказав гендиректор ВООЗ.
Гебреиесус закликав країни повністю фінансувати глобальну ініціативу ACT Accelerator по справедливому доступу до нових засобів діагностики, лікування та вакцин від коронавіруса.
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Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, що нового штаму коронавірусу Омікрон ще не було виявлено на території України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.
У той же час Моз запровадив самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрона. Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більше тижня за останні чотирнадцять днів, потрібно буде пройти двотижневу самоізоляцію.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками,"Омікрон може бути на 500% заразніше, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що covid-штам набагато більш небезпечний для тих людей, які вже перехворіли коронавірусом. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона.
Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.