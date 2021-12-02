У ВООЗ розповіли, чому світ атакують нові небезпечні штами коронавірусу / УНІАН

У Всесвітній організації охорони здоров'я пов'язують появу нових все більш небезпечних штамів коронавірусу COVID-19 з низьким рівнем вакцинації та тестування. Про це з посиланням на генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреиесуса повідомляє прес-служба організації.

"У глобальному масштабі у нас утворилася токсична суміш із слабкого охоплення вакцинацією і дуже низького рівня тестування-рецепт для появи нових, більш небезпечних варіантів (коронавірусу − Главред)",- сказав гендиректор ВООЗ.

Гебреиесус закликав країни повністю фінансувати глобальну ініціативу ACT Accelerator по справедливому доступу до нових засобів діагностики, лікування та вакцин від коронавіруса.

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Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, що нового штаму коронавірусу Омікрон ще не було виявлено на території України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що поки не відомо, чи викликає штам більш важкий перебіг коронавірусної хвороби.

У той же час Моз запровадив самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрона. Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більше тижня за останні чотирнадцять днів, потрібно буде пройти двотижневу самоізоляцію.