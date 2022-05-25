В Україні продають фрукти з Іспанії з небезпечною отрутою

Держспоживслужба звернулася до правоохоронців з проханням відреагувати на цей випадок.
В Україні вже стали продавати полуницю та черешню імпортного виробництва. Так, у Києві чоловік отруївся черешнею, яку придбав на ринку. Плоди були привезені з Іспанії.
Аналіз виявив наявність в плодах хімікату, використовуваного для боротьби з комахами, передає пресслужба Держспоживслужби Києва.
"Надійшло звернення про отруєння громадянина, який вживав черешні Cerezas-Cherries (виробник Іспанія). Фахівці відібрали зразки для аналізу", - йдеться в повідомленні.
Експерти виявили у черешні фосфорорганічний інсектицид "бромофос" в концентрації 0,13 мг/кг (при нормі не більше 0,07 мг/кг). Він використовується для боротьби з мухами, курячими кліщами, вошами і блохами.
Такий показник не відповідає вимогам ДСТУ EN 12393-1.2.3:2003, що могло призвести до отруєння та виникнення анафілактичного шоку.
"Черешня Cerezas-Cherries, виробник Іспанія, знята з реалізації на оптовому ринку "Фермер" за адресою: м.Київ, вул. Електротехнічна, 18", - повідомили в пресслужбі.
Також Держспоживслужба звернулася до правоохоронців з проханням відреагувати на цей випадок.
Як правильно мити фрукти і змити всю хімію
У глибоку миску налити кип'яченої води та додати 1 чайну ложку соди.
В отриманий розчин потрібно занурити куплені в магазині фрукти і овочі.
Далі плоди слід помити звичним способом: фільтрованої водою або водою з-під крана. Це потрібно для того, щоб прибрати залишки соди.
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