В Україні за добу виявлено понад 6 тисяч випадків зараження коронавірусом, багато госпіталізацій / колаж Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 6379 осіб, з них - 503 дитини і 92 медпрацівники. При цьому в лікарні госпіталізовано 1957 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 15 січня в Україні померло 88 осіб. Водночас одужало 2359 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло - 3 754 458 осіб;

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- одужало - 3 553 642 особи;

- летальних випадків - 98 283;

- проведено ПЛР-тестувань - 17 168 201.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ – 403;

Вінницька область – 251;

Волинська область – 89;

Дніпропетровська область – 174;

Донецька область – 142;

Житомирська область – 240;

Закарпатська область – 166;

Запорізька область – 10;

Івано-Франківська область – 914;

Київська область – 198;

Кіровоградська область – 88;

Луганська область – 21;

Львівська область – 625;

Миколаївська область – 112;

Одеська область – 195;

Полтавська область – 121;

Рівненська область – 160;

Сумська область – 455;

Тернопільська область – 397;

Харківська область – 612;

Херсонська область – 71;

Хмельницька область – 312;

Черкаська область – 117;

Чернівецька область – 387;

Чернігівська область – 119.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

В Україні зафіксовано різке зростання хворих на коронавірус. Уперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна стоїть на порозі нової хвилі COVID-19. Медсистема вже готується до сплеску захворювання. Саме тому МОЗ і ввів бустерну дозу антикоподібного щеплення.

Хвиля штаму коронавірусу Омікрон в Україні буде особливою через те, що зараз на території країни є одночасно і цей варіант, і Дельта, заявила провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська. За її словами, це призведе до того, що звичного спаду захворюваності між хвилями не буде, вона навпаки відразу різко зросте.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що нова хвиля пандемії COVID-19 накриє Україну вже через півтора-два тижні.

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