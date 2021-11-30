В Україні дозволять робити бустерну дозу вакцини від коронавірусу: Ляшко назвав терміни

Вакцинація в Україні / УНІАН

В Україні дозволять робити третє Covid-щеплення у січні-лютому 2022 року.

Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC, бустерною дозою в Україні почнуть вакцинувати, коли хоча б 60% населення отримає першу дозу вакцини.

"Орієнтовно ми очікуємо, що це буде січень-лютий 2022 року. Можливо, і раніше. Це залежить від багатьох факторів", - каже міністр.

За його словами, українці повинні якнайшвидше зробити 2 дози від коронавірусу.

"Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров'я відразу прийму рішення і запустимо бустерне вакцинування", - сказав глава МОЗ.

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Нагадаємо, раніше медики назвали симптоми коронавірусу, при яких потрібно невідкладно їхати в лікарню. В іншому випадку можна опинитися в реанімації.

Також раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

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