В Україні очікується три штами грипу та коронавірус: санлікар спрогнозував прийдешній епідсезон

При цьому, епідсезон не буде відрізнятися важчими перебігами хвороб, ніж раніше.
У прийдешньому епідемічному сезоні Україну спіткає циркуляція трьох штамів грипу-B/B, H1N1 і H3N2. Також фіксуватимуться множинні випадки коронавірусу. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, зазначається, що у 2021-2022 році очікується подібний до минулорічного епідемічний сезон грипу.
"Очікується циркуляція штамів B / B, H1N1 і H3N2. Він не буде відрізнятися появою нових штамів або прогнозами щодо більш тяжкого перебігу хвороби", - зазначено в повідомленні.
За словами санлікаря, минулого року дуже багато людей хворіли на грип і зіткнулися з віддаленими наслідками перенесеного захворювання.
"З червня ми почали працювати з представниками фармацевтичного сектору для того, щоб виділити для України більшу кількість вакцин. Також зараз проводяться переговори про передачу в рамках гуманітарної допомоги за механізмом PiVi безкоштовних вакцин для щеплення лікарів (майже 30 тисяч доз). Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють в "ковідних" лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги", - зазначив Кузін.
Також за словами Кузіна, Україна відкриває власне виробництво вакцини проти грипу.
"Українські фармацевтичні виробники проводять переговори щодо локалізації виробництва вакцини від грипу на території України. Це буде трьох-або чотиривалентна вакцина в монодозних шприцах. Це буде продукція in bulk (тобто в Україні будуть здійснювати фасування діючої речовини, упаковку і маркування), але в той же час ми будемо мати свого вітчизняного виробника, який зможе забезпечити країну необхідною кількістю вакцин. І ми не будемо змушені шукати її на ринках Європи".
Нагадаємо, найближчим часом Кабмін затвердить зміни до "карантинної" постанови. За даними профільного відомства, кількість госпіталізацій з коронавірусом за тиждень збільшилася на 60%. У зв'язку з цим МОЗ хоче ввести обмеження для жовтої і червоної зони епідемічної небезпеки.
Також раніше на території Волинського регіону індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у 47 осіб. При цьому, наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.