З'ясувалося, кому колотимуть бустерні щеплення від коронавірусу

Кому будуть колоти бустерні щеплення / УНІАН

Наступного тижня Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) розгляне питання про введення бустерної вакцинації на території України. В першу чергу додаткову дозу пропонуватимуть людям із хронічними хворобами.

За словами державного санлікаря Ігоря Кузіна, бустерну вакцинацію пропонуватимуть зробити після 6-8 місяців від моменту завершення повного курсу щеплень.

"Швидше за все, що наступного тижня нам вдасться схвалити таке рішення і рекомендувати використання бустерної дози. Бустерна доза, якщо й буде рекомендована, то після 6-8 місяців після проведення першої вакцинації. Сподіваємося, що НТГЕІ ухвалить відовідне рішення", - зазначив Кузін.

Зокрема, Кузін зазначив, що на початку бустерну вакцинацію пропонуватимуть особам, які страждають від хронічних захворювань.

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"Коли це питання розглядалося, то говорили, що мова йде про імунокомпрометованих людей (тобто для тих, хто має хронічні хвороби - ред.). Тому зараз дійсно вивчають ті інструкції, які діють в інших країнах, і розробляються вітчизняні. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо запровадити таку практику відповідно до рекомендацій", - додав Кузін.

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