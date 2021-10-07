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У МОЗ повідомили, хто в Україні частіше помирає від коронавірусу

7 октября 2021, 16:11

Понад 80% летальних випадків від коронавірусу – це люди старше 60 років

пенсіонер
Ляшко зазначив, що від COVID-19 захищає тільки вакцинація / УНІАН

Смертей в Україні, викликаних наслідками коронавірусу, найбільше фіксують серед людей у віці від 60 років. Подробиці про те, хто з громадян найбільше схильний до хвороби та її впливу, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років. Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, – це люди похилого віку. Не чекайте лиха - захистіть себе і рідних вже сьогодні", – написав Ляшко в соціальній мережі Facebook.

Глава МОЗ також підкреслив, що в Україні за останній місяць 95.7% випадків коронавірусу було зареєстровано у невакцинованих осіб. Водночас за вказаний період майже така ж цифра – 97.1% – це нещеплені громадяни, яких довелося госпіталізувати з діагнозом COVID-19.

Ляшко зазначив, що вакцинація проти коронавірусу це єдиний шанс уберегтися від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті.

"Цей вірус найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років, з хронічними захворюваннями та тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші)", – ідеться у повідомленні міністра.

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Як повідомляв Главред, кількість нових виявлених випадків COVID-19 в Україні вчора перевищила 15 тис. З коронавірусною хворобою було госпіталізовано 3 тис. 541 особа, померли – 314, одужали – 4 тис. 380. Було зроблено 113 тис. 077 тестувань.

Вже 12 областей ризикують опинитися в помаранчевій зоні

За свіжими даними Українського МОЗ, станом на сьогодні, 7 жовтня, 12 областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Так, в помаранчеву зону епідемічної небезпеки потрапляють Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька область.

При цьому в деяких регіонах спостерігається навіть "червоний" рівень динаміки covid-госпіталізацій. Найгіршою є ситуація в Херсонській області – 62.2%, Полтавський – 58.3% і Київський – 54.6%.

viber
МОЗ вакцинація Віктор Ляшко вакцинація від коронавірусу
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