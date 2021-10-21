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У МОЗ зізналися, чи планують ревакцинацію від коронавірусу

21 жовтня 2021, 21:37

Зараз ведеться робота над рекомендацією бустерної вакцинації для людей з хронічними захворюваннями, які послаблюють імунітет.

вакцинація, коронавірус
Українцям робитимуть ревакцинацію від коронавірусу / Getty Images

У МОЗ планують проводити ревакцинацію від коронавірусу в наступному році. Наразі Міністерство не розглядає введення бустерного щеплення для всіх категорій населення, заявив головний санлікар ігор Кузін в інтерв'ю каналу Рада.

За його словами , зараз триває робота над рекомендацією бустерної вакцинації для людей з хронічними захворюваннями, які послаблюють імунітет. А ось масового введення бустера, для інших категорій населення, не буде.

"Поки не розглядається рекомендація про введення таким людям бустерної дози. Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози в 2021 році, повинна отримати такі самі дві дози в 2022 році",- пояснив головний санлікар.

Зараз, як зазначив Кузін, все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до COVID-19 з часом слабшає, навіть після щеплення.

"Поки що так. Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через деякий час він все менше і менше стає. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, мають пройти повторне щеплення, щоб відновити імунну відповідь", - додав він.

Коронавірус в Києві

Голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький 18 жовтня розповів про те, що ситуація із захворюваністю COVID - 19 у Києві вказує на тенденцію руху міста в червону зону карантинних обмежень. На той момент у лікарнях Києва було заповнено 70% ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Київський градоначальник Віталій Кличко підтверджував інформацію, згідно з якою в Києві незабаром можуть посилити карантин. При цьому він назвав масову вакцинацію єдиним способом уникнути жорстких карантинних обмежень.

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вакцинація коронавірус новини України Ігор Кузін
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