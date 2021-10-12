У МОЗ зізналися, хто має право на безкоштовний тест на коронавірус

Кому покладено тест на коронавірус / Фото Reuters

У нашій країні тести на коронавірус зобов'язані робити безкоштовно всім охочим. Це правило стосується не тільки тих пацієнтів, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію.

В МОЗ дали детальне роз'яснення і перерахували, в яких випадках сімейний лікар виписує направлення на аналіз.

За стандартами, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, направлення на безкоштовний ПЛР-тест сімейні лікарі мають виписувати наступним пацієнтам:

Особам з підозрою на COVID-19

Особам з ознаками інших ГРВІ

Особам з ознаками вірусної пневмонії

Пацієнтам з поза госпітальною пневмонією

Контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.

Крім того, в МОЗ зазначають, що першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що пацієнтам не проводили скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення на безкоштовне тестування зобов'язаний видавати сімейний лікар.

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Якщо лікар з різних причин відмовляється видавати такий напрямок або у вас немає сімейного лікаря, звертатися потрібно на гарячу лінію МОЗ України за номером: 0 800 60 20 19.

Коронавірус в Україні

З 23 вересня на всій території України встановлена жовта зона карантину. Зміни передбачають введення жовтих і зелених паспортів.

Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 Грудня поточного року.

При цьому, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.