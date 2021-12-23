У Луганській області вихователь зґвалтував дитину і кинув голу на вулиці

Згвалтував дитину / pixabay

У Луганській області оголосили підозру 34-річному вихователю обласного закладу профільної освіти в зґвалтуванні неповнолітньої дитини.

Про це повідомляють у прес-службі Луганської обласної прокуратури.

"В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2021 року 34-річний житель міста Кремінна - педагогічний працівник - вчинив дії сексуального характеру відносно 16-річної учениці без її добровільної згоди", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний завів дівчину в приміщення, до якого сторонні не мали доступу, і згвалтував. Після цього одягнувся і залишив потерпілу.

Аналіз експертизи та речові докази підтвердили факт зґвалтування неповнолітньої.

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Всю провину заперечує

Свою провину в скоєнні злочину вихователь категорично заперечує.

Слідчі та прокурори готують до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За протиправні дії чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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