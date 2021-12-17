У Харкові батько розбещував 10-річну доньку і знімав дитячу порнографію

У Харкові батько розбещував 10-річну доньку / pixabay

У Харкові чоловік знімав дитячу порнографію і розбещував свою малолітню доньку. Тепер за такі дії чоловіка судитимуть.

Про розбещення спільної 10-річної доньки колишнім чоловіком у поліцію повідомила мама дівчинки, зазначають у Харківській обласній прокуратурі.

"Встановлено, що через соцмережу невідома жінка надіслала їй відеозапис, на якому її колишній чоловік, перебуваючи разом з донькою, вчиняв розпусні дії, чим поставив під загрозу нормальний психологічний та соціальний розвиток дитини", – повідомляє пресслужба прокуратури.

Чоловік також виготовляв дитячу порнографію і зберігав такі матеріали на своєму мобільному телефоні.

Тепер окружна прокуратура направила обвинувальний акт щодо чоловіка до суду. Йому загрожує ув’язнення терміном від 8 до 12 років.

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Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині чоловік розбещував свою 14-річну доньку, залякував її та облив обличчя дівчини сірчаною кислотою. За це чоловік тепер потрапить за ґрати на 8 років і 6 місяців.

Крім цього, у Запорізькій області в місті Бердянськ вожатий розбещував дівчаток в дитячому оздоровчому центрі. 10-річна вихованка табору повідомила про інцидент батькам, а ті негайно викликали поліцію.

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